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В Японії 27 людей загинули в результаті пожежі

Автор: Наталья Скороход

У торговому районі японського міста Осака виникла сильна пожежа у багатоповерховій будівлі. В результаті щонайменше 27 людей загинули.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo News.

За словами пожежників, 27 людей загинули в результаті пожежі. Поліція підозрює підпал будівлі.

Свідки події повідомляють, що вогонь заблокував людей у будівлі. Для рятувальної операції знадобилося багато пожежних машин і машин швидкої допомоги.

"Я бачив, як йде дим, було багато пожежних машин і машин швидкої допомоги. Людей рятував візок зі сходами. У якийсь момент в околицях сталося відключення електрики", - розповів свідок, який працює в сусідньому ресторані.

Нагадаємо, що у Силіції через вибух газу завалився чотириповерховий будинок. В результаті кілька людей зникли безвісти.

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ПожежаЯпонія