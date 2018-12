В Японии произошел взрыв ресторана, пострадало более 40 человек

Причины происшествия устанавливаются

На японском острове Хоккайдо в одном из ресторанов города Саппоро прогремел сильный взрыв, в результате которого пострадал минимум 41 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Japan Times.

Сообщается, что все пострадавшие были доставлены в городские больницы. Один из раненых находится в критическом состоянии. Инцидент произошел в 20:30 за местным временем. Причины и обстоятельства произошедшего сейчас устанавливаются.

На месте взрыва продолжают работать пожарные и сотрудники спасательных служб. Правоохранители перекрыли доступ людям к поврежденному зданию, так как имеют опасения в повторных взрывах. Очевидцы рассказали, что после взрыва был ощутимый замах газа в районе происшествия.

#BREAKING: Japanese police say at least 41 people have been injured in an explosion at a restaurant in Sapporo, Japan. (Video: @maguro1_5)



