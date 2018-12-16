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В Японии произошел взрыв ресторана, пострадало более 40 человек

Новости » Происшествия    16.12.2018 - 23:59
В Японии произошел взрыв ресторана, пострадало более 40 человек
Фото: место взрыва ресторана в Японии (twitter.com/fastnews00)

Причины происшествия устанавливаются

На японском острове Хоккайдо в одном из ресторанов города Саппоро прогремел сильный взрыв, в результате которого пострадал минимум 41 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Japan Times.

Сообщается, что все пострадавшие были доставлены в городские больницы. Один из раненых находится в критическом состоянии. Инцидент произошел в 20:30 за местным временем. Причины и обстоятельства произошедшего сейчас устанавливаются.

На месте взрыва продолжают работать пожарные и сотрудники спасательных служб. Правоохранители перекрыли доступ людям к поврежденному зданию, так как имеют опасения в повторных взрывах. Очевидцы рассказали, что после взрыва был ощутимый замах газа в районе происшествия.

 

 

Напомним, в пятницу утром, 14 декабря, в городе Фастов Киевской области прогремел взрыв в пятиэтажном жилом доме. По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка бытового газа.

 

 

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