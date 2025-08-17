Понеділок - день змін: карти Таро назвали знаки Зодіаку, які вже за крок від важливого етапу
Понеділок, 18 серпня, принесе трьом знакам Зодіаку неймовірні зміни, які важко буде не помітити. Карти Таро вказують, що цей день може стати поворотним, для когось доля вже кладе ключі на стіл, інші ж мають зробити перший крок назустріч новому.
Кому Таро-гороскоп на понеділок обіцяє початок нового життя та важливого етапу, розповідає РБК-Україна.
Близнюки
Вам випала карта "Верховна Жриця". Ви вступаєте у фазу глибинного прозріння. "Жриця" відкриває потаємне, і зовнішні, і внутрішні істини. Для вас понеділок почнеться спокійно, але у якийсь момент ви відчуєте щось особливе. Можлива несподівана розмова, думка або знак, який переверне все раз і назавжди.
Порада для Близнюків на понеділок: довіряйте не словам, а відчуттям. Якщо всередині щось тьохкає - дійте, ви вже за крок від нового життя.
Телець
Вам випала карта "Суд". Це карта про карму, відплату, шанс почати з чистого аркуша. Все, про що ви мріяли та думали, може прийти саме у понеділок. Особливі зміни, про які ви ще навіть не здогадуєтеся, вже поруч. І якщо ви зумієте спіймати хвилю нового етапу, то вам дуже пощастить в усіх сферах.
Порада для Тельців на понеділок: будьте чесними з собою. Не закривайте очі на очевидні речі та робіть правильні висновки, зараз дуже важливо дивитись на все тверезо і без рожевих окулярів.
Скорпіон
Вам випала карта "Вежа". Ця карта несе очищення, навіть якщо спершу воно болісне. "Вежа" говорить про ситуацію, яка давно потребувала вашого серйозного рішення. І саме цього понеділка настане доленосний момент, від якого не втекти. Зміни підуть лише на краще, але спочатку варто відпустити ілюзії. Прийміть всю правду.
Порада для Скорпіонів на понеділок: не намагайтеся зупинити зміни. Те, що здається надто радикальним, насправді принесе вам лише щастя та успіх.
