Понедельник - день перемен: карты Таро назвали знаки Зодиака, которые уже в шаге от важного этапа

Воскресенье 17 августа 2025 19:02
Понедельник - день перемен: карты Таро назвали знаки Зодиака, которые уже в шаге от важного этапа Таро-гороскоп на 18 августа (фото: Freepik)
Автор: Полина Иваненко

Понедельник, 18 августа, принесет трем знакам Зодиака невероятные изменения, которые трудно будет не заметить. Карты Таро указывают, что этот день может стать поворотным, для кого-то судьба уже кладет ключи на стол, другим же предстоит сделать первый шаг навстречу новому.

Кому Таро-гороскоп на понедельник обещает начало новой жизни и важного этапа, рассказывает РБК-Украина.

Близнецы

Вам выпала карта "Верховная Жрица". Вы вступаете в фазу глубинного прозрения. "Жрица" открывает сокровенное, и внешние, и внутренние истины. Для вас понедельник начнется спокойно, но в какой-то момент вы почувствуете что-то особенное. Возможен неожиданный разговор, мысль или знак, который перевернет все раз и навсегда.

Совет для Близнецов на понедельник: доверяйте не словам, а ощущениям. Если внутри что-то ёкает - действуйте, вы уже в шаге от новой жизни.

Телец

Вам выпала карта "Суд". Это карта о карме, возмездии, шанс начать с чистого листа. Все, о чем вы мечтали и думали, может прийти именно в понедельник. Особые изменения, о которых вы еще даже не догадываетесь, уже рядом. И если вы сумеете поймать волну нового этапа, то вам очень повезет во всех сферах.

Совет для Тельцов на понедельник: будьте честными с собой. Не закрывайте глаза на очевидные вещи и делайте правильные выводы, сейчас очень важно смотреть на все трезво и без розовых очков.

Скорпион

Вам выпала карта "Башня". Эта карта несет очищение, даже если сначала оно болезненное. "Башня" говорит о ситуации, которая давно нуждалась в вашем серьезном решении. И именно в этот понедельник наступит судьбоносный момент, от которого не убежать. Перемены пойдут только к лучшему, но сначала стоит отпустить иллюзии. Примите всю правду.

Совет для Скорпионов на понедельник: не пытайтесь остановить изменения. То, что кажется слишком радикальным, на самом деле принесет вам только счастье и успех.

При создании материала были использованы источники: Tarot, Metro.

