Понеділок буде холодним. Синоптик дала прогноз на сьогодні в Україні

Снігова лавина у штаті США

У штаті Айдахо (США) на шосе між Гранджаном та Банер-Самітом, зійшла снігова лавина. У повідомленні Національної метеорологічної служби вказано, що не відомо чим була спричинена лавина - природними чинниками чи штучними. Адже, як заявили у службі, саме у 90 відсотків випадків причиною є люди, а не природні умови такі як сильний вітер та сніг.

Нагадаємо, інавгурація Дональда Трампа 20 січня стала "найбільш холодною" майже за 40 років. У Вашингтоні очікувались морози до -4.

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