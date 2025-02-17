Понедельник будет холодным. Синоптик дала прогноз на сегодня в Украине

Сегодня, 17 февраля, в Украине будет холодно. Осадков ожидать не стоит, снег пройдет лишь в трех регионах.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.
"Понедельник в Украине будет холодным. Ночью ожидается -12...-17 градусов, днем -2...-7 градусов. На юге на +2...+5 градусов выше", - рассказала она.
На большинстве территории, по данным Диденко, будет преимущественно сухо, только в Полтавской, Сумской и Харьковской областях ожидается небольшой снег.
В Киеве без осадков, ночью до -12, днем -2...-4 градусов. Потепление в Украине ориентировочно - после 24 февраля.
В штате Айдахо (США) на шоссе между Гранджаном и Банер-Самитом, сошла снежная лавина. В сообщении Национальной метеорологической службы указано, что не известно чем была вызвана лавина - природными факторами или искусственными. Ведь, как заявили в службе, именно в 90 процентов случаев причиной являются люди, а не природные условия такие как сильный ветер и снег.
Напомним, инаугурация Дональда Трампа 20 января стала "самой холодной" почти за 40 лет. В Вашингтоне ожидались морозы до -4.
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