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Понедельник будет холодным. Синоптик дала прогноз на сегодня в Украине

Фото: синоптик дала прогноз на сегодня в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 17 февраля, в Украине будет холодно. Осадков ожидать не стоит, снег пройдет лишь в трех регионах.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.

"Понедельник в Украине будет холодным. Ночью ожидается -12...-17 градусов, днем -2...-7 градусов. На юге на +2...+5 градусов выше", - рассказала она.

На большинстве территории, по данным Диденко, будет преимущественно сухо, только в Полтавской, Сумской и Харьковской областях ожидается небольшой снег.

Погода в Киеве и когда придет потепление в Украину

В Киеве без осадков, ночью до -12, днем -2...-4 градусов. Потепление в Украине ориентировочно - после 24 февраля.

Снежная лавина в штате США

В штате Айдахо (США) на шоссе между Гранджаном и Банер-Самитом, сошла снежная лавина. В сообщении Национальной метеорологической службы указано, что не известно чем была вызвана лавина - природными факторами или искусственными. Ведь, как заявили в службе, именно в 90 процентов случаев причиной являются люди, а не природные условия такие как сильный ветер и снег.

Напомним, инаугурация Дональда Трампа 20 января стала "самой холодной" почти за 40 лет. В Вашингтоне ожидались морозы до -4.

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