Понедельник будет холодным. Синоптик дала прогноз на сегодня в Украине

Снежная лавина в штате США

В штате Айдахо (США) на шоссе между Гранджаном и Банер-Самитом, сошла снежная лавина. В сообщении Национальной метеорологической службы указано, что не известно чем была вызвана лавина - природными факторами или искусственными. Ведь, как заявили в службе, именно в 90 процентов случаев причиной являются люди, а не природные условия такие как сильный ветер и снег.

Напомним, инаугурация Дональда Трампа 20 января стала "самой холодной" почти за 40 лет. В Вашингтоне ожидались морозы до -4.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.