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Понеділок буде холодним. Синоптик дала прогноз на сьогодні в Україні

Україна, Понеділок 17 лютого 2025 07:00
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Понеділок буде холодним. Синоптик дала прогноз на сьогодні в Україні Фото: синоптик дала прогноз на сьогодні в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 17 лютого, в Україні буде холодно. Опадів очікувати не варто, сніг пройде лише в трьох регіонах.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.

"Понеділок в Україні буде холодним. Вночі очікується -12...-17 градусів, вдень -2..-7 градусів. На півдні на +2..+5 градусів вище", - розповіла вона.

На більшості территорії, за даними Діденко, буде переважно сухо, лише на у Полтавській, Сумській та Харківській областях очікується невеликий сніг.

Погода у Києві та коли прийде потепління в Україну

У Києві без опадів, вночі до -12, вдень -2...-4 градусів. Потепління в Україні орієнтовно - після 24 лютого.

Снігова лавина у штаті США

У штаті Айдахо (США) на шосе між Гранджаном та Банер-Самітом, зійшла снігова лавина. У повідомленні Національної метеорологічної служби вказано, що не відомо чим була спричинена лавина - природними чинниками чи штучними. Адже, як заявили у службі, саме у 90 відсотків випадків причиною є люди, а не природні умови такі як сильний вітер та сніг.

Нагадаємо, інавгурація Дональда Трампа 20 січня стала "найбільш холодною" майже за 40 років. У Вашингтоні очікувались морози до -4.

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