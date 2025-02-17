Понеділок буде холодним. Синоптик дала прогноз на сьогодні в Україні

Фото: синоптик дала прогноз на сьогодні в Україні (Getty Images)

Сьогодні, 17 лютого, в Україні буде холодно. Опадів очікувати не варто, сніг пройде лише в трьох регіонах.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.

"Понеділок в Україні буде холодним. Вночі очікується -12...-17 градусів, вдень -2..-7 градусів. На півдні на +2..+5 градусів вище", - розповіла вона. На більшості территорії, за даними Діденко, буде переважно сухо, лише на у Полтавській, Сумській та Харківській областях очікується невеликий сніг. Погода у Києві та коли прийде потепління в Україну У Києві без опадів, вночі до -12, вдень -2...-4 градусів. Потепління в Україні орієнтовно - після 24 лютого.