Понедельник будет холодным. Синоптик дала прогноз на сегодня в Украине

Фото: синоптик дала прогноз на сегодня в Украине (Getty Images)

Сегодня, 17 февраля, в Украине будет холодно. Осадков ожидать не стоит, снег пройдет лишь в трех регионах.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.

"Понедельник в Украине будет холодным. Ночью ожидается -12...-17 градусов, днем -2...-7 градусов. На юге на +2...+5 градусов выше", - рассказала она. На большинстве территории, по данным Диденко, будет преимущественно сухо, только в Полтавской, Сумской и Харьковской областях ожидается небольшой снег. Погода в Киеве и когда придет потепление в Украину В Киеве без осадков, ночью до -12, днем -2...-4 градусов. Потепление в Украине ориентировочно - после 24 февраля.