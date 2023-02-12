З понеділка в Одесі запрацює електротранспорт

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Як повідомили в ДТЕК "Одеські електромережі", за даними на ранок неділі, 12 лютого, в Одеській області та Одесі в тестовому режимі починають діяти оновлені графіки стабілізаційних відключень (ГПВ) з урахуванням складної ситуації в енергосистемі після масованих обстрілів та аварій на обладнанні НЕК "Укренерго".

Перевірити інформацію щодо поточних відключень та ознайомитися з графіком можна за посиланням.