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С понедельника в Одессе заработает электротранспорт

Фото: с понедельника в Одессе заработает электротранспорт (facebook.com/kp.oget)
Автор: Наталия Гурковская

С понедельника, 13 февраля, в Одессе трамваи и троллейбусы выйдут на линии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КП "Одессгорэлектротранс".

"У нас хорошее известие: завтра выходим на маршруты и ждем встречи с вами", - говорится в сообщении.

Телефоны Информационного центра КП "ОГЭТ" 717-54-54, 7-886-886, 717-54-77.

Как сообщили в ДТЭК "Одесские электросети", по данным на утро воскресенья, 12 февраля, в Одесской области и Одессе в тестовом режиме начинают действовать обновленные графики стабилизационных отключений (ГПО) с учетом сложной ситуации в энергосистеме после массированных обстрелов и аварий на оборудовании. "Укрэнерго".

Проверить информацию о текущих отключениях и ознакомиться с графиком можно по ссылке.

Как сообщалось, в Одесской области постепенно улучшается ситуация с энергоснабжением.

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Одесса