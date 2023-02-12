С понедельника в Одессе заработает электротранспорт

"У нас хорошее известие: завтра выходим на маршруты и ждем встречи с вами", - говорится в сообщении.

Телефоны Информационного центра КП "ОГЭТ" 717-54-54, 7-886-886, 717-54-77.

Как сообщили в ДТЭК "Одесские электросети", по данным на утро воскресенья, 12 февраля, в Одесской области и Одессе в тестовом режиме начинают действовать обновленные графики стабилизационных отключений (ГПО) с учетом сложной ситуации в энергосистеме после массированных обстрелов и аварий на оборудовании. "Укрэнерго".

Проверить информацию о текущих отключениях и ознакомиться с графиком можно по ссылке.