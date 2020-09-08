ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Кравцов о ситуации на границе: Колесникова сопротивлялась и порвала паспорт

Киев, Вторник 08 сентября 2020 19:42
Кравцов о ситуации на границе: Колесникова сопротивлялась и порвала паспорт
Фото: Мария Колесникова (news tut by фото Дарья Бурякина)
Автор: РБК-Украина

Белорусский оппозиционер Иван Кравцов заявил, что силовики были заинтересованы в том, чтобы вывести соратницу Светланы Тихановской Марию Колесникову за границу. Они предложили вывести Колесникову на собственном автомобиле.

Об этом Кравцов рассказал во время пресс-конференции.

В свою очередь, Антон Родненков сообщил, что Колесникова сопротивлялась на украинской границе.

"Она кричала, что никуда не пойдет. Как только она села в машину и увидела свой паспорт, она быстро разорвала его на мелкие кусочки и выбросила в окно. Потом открыла окно, вылезла оттуда и пошла в сторону границы с Беларусью", - добавил он.

Также Кравцов рассказал, что не знает, где сейчас находится Колесникова, но, скорее всего, это КГБ.

Напомним, утром в Государственном пограничном комитете Беларуси сообщили, что белорусские оппозиционеры Мария Колесникова, Антон Родненков и Иван Кравцов пересекли границу с Украиной.

Потом стало известно о задержании Колесниковой на границе с Украиной, а двух других оппозиционеров в Украине.

Однако, в ГПСУ сообщили, что два белорусских оппозиционера прошли меры пограничного контроля. Колесникова в пункты пропуска для прохождения пограничного контроля не прибывала.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика Беларусьоппозиция
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь