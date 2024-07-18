Понад третина боєзіткнень на двох напрямках. Яка ситуація на фронті

З початку доби, 18 липня, на фронті відбулося 73 бойових зіткнення. Понад третина з них - на Покровському та Курахівському напрямках.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу ЗСУ на 16:00.

"Ситуація на фронті характеризується активністю ворога на всіх напрямках, ворог застосовує усі наявні сили та засоби для досягнення своїх цілей", - йдеться у повідомленні.

Найактивніше окупанти діють на Покровському та Курахівському напрямках, де відбулась понад третина від усіх бойових зіткнень.

Ситуація на інших напрямках

На Харківському напрямку російські окупанти вісім разів намагались здійснити штурм оборонних рубежів українського війська в районі Глибокого та Вовчанська. Наразі триває три бойових зіткнення. Ситуація залишається під контролем ЗСУ.

На Куп’янському напрямку противник, за підтримки авіації, п’ять разів активно йшов на позиції наших підрозділів у районі Синьківки, Стельмахівки та Берестового, три боєзіткнення досі тривають. Українські воїни продовжують стійко тримати оборону.



Сьогодні на Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила сім атак на позиції українців поблизу Макіївки, Невського, Тернів та Торського. Три боєзіткнення завершилися без успіху для противника, ще чотири - тривають.

На Сіверському напрямку поблизу населених пунктів Переїзне, Спірне, Берестове ЗСУ відбили п’ять атак окупаційної армії.

На Краматорському напрямку загарбники здійснили чотири штурми позицій нашого війська поблизу Іванівського, Часового Яру та в напрямку Новомаркового. Ворогом здійснено авіаційні удари штурмовою та бомбардувальною авіацією по Часовому Яру.

На Торецькому напрямку кількість ворожих атак зросла до десяти. Зосередження зусиль ворога відзначається в районах Північного та Торецька, де відбулось девять боєзіткнень, та ще одне - поблизу Нью-Йорка. Українські воїни відбили всі атаки противника. Окупанти активно застосовують авіацію на цьому напрямку, зокрема бомбардуванням піддались райони населених пунктів Північне та Торецьк.

На Покровському напрямку відбулась найбільша кількість боєзіткнень. З початку доби окупанти, за підтримки бомбардувальної та штурмової авіації, здійснили вже 15 спроб потіснити ЗСУ із займаних позицій в районах Прогресу, Новоселівки Першої, Воздвиженки, Новоолександрівки, Уманського та Яснобродівки. Сили оборони стримують натиск та на даний час відбили шість атак противника, дев’ять атак - ще тривають. Втрати ворога уточнюються.

Продовжуються бої поблизу Красногорівки, Карлівки та Парасковіївки на Курахівському напрямку. За уточненою інформацією, у цьому районі за сьогоднішній день відбито шість атак окупаційної армії, ще шість боєзіткнень тривають досі.

На Времівському напрямку противник активно застосовує авіацію, вдарив по районах населених пунктів Шевченко, Берестки, Велика Новосілка, Урожайне.

На Оріхівському напрямку окупанти здійснили п’ять невдалих спроб атакувати ЗСУ поблизу Малої Токмачки, Роботиного та в напрямку Новоандріївки і Нестерянки.

На Придніпровському напрямку противник не полишає спроб вибити ЗСУ. Два невдалі штурми ворожої піхоти було відбито українськими воїнами.