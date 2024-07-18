Более трети боестолкновений на двух направлениях. Какая ситуация на фронте

С начала суток, 18 июля, на фронте произошло 73 боевых столкновения. Более трети из них - на Покровском и Кураховском направлениях.

Об этом РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба на 16:00.

"Ситуация на фронте характеризуется активностью врага по всем направлениям, враг применяет все имеющиеся силы и средства для достижения своих целей", - говорится в сообщении.

Наиболее активно оккупанты действуют на Покровском и Кураховском направлениях, где произошло более трети всех боевых столкновений.

Ситуация на других направлениях

На Харьковском направлении российские оккупанты восемь раз пытались совершить штурм оборонительных рубежей украинского войска в районе Глубокого и Волчанская. В настоящее время продолжаются три боевых столкновения. Ситуация остается под контролем ВСУ.

На Купянском направлении противник, при поддержке авиации, пять раз активно шел на позиции наших подразделений в районе Синьковки, Стельмаховки и Берестового, три боестолкновения до сих пор продолжаются. Украинские воины продолжают стойко удерживать оборону.

Сегодня на Лиманском направлении захватническая армия совершила семь атак на позиции украинцев вблизи Макеевки, Невского, Тернов и Торского. Три боестолкновения завершились без успеха для противника, еще четыре - продолжаются.

На Северском направлении вблизи населенных пунктов Переездное, Спорное, Берестовое ВСУ отразили пять атак оккупационной армии.

На Краматорском направлении захватчики совершили четыре штурма позиций нашего войска вблизи Ивановского, Часового Яра и Новомаркового. Врагом совершены авиационные удары штурмовой и бомбардировочной авиацией по Часовому Яру.

На Торецком направлении количество вражеских атак выросло до десяти. Сосредоточение усилий врага отмечается в районах Пивничного и Торецка, где произошло девять боеприкосновений, и еще одно - вблизи Нью-Йорка. Украинские воины отразили все атаки противника. Оккупанты активно применяют авиацию на этом направлении, в частности, бомбардировкам подверглись районы населенных пунктов Пивничное и Торецк.

На Покровском направлении произошло наибольшее количество боеприкосновений. С начала суток оккупанты, при поддержке бомбардировочной и штурмовой авиации, предприняли уже 15 попыток потеснить ВСУ с занимаемых позиций в районах Прогресса, Новоселовки Первой, Воздвиженки, Новоалександровки, Уманского и Яснобродовки. Силы обороны сдерживают натиск и в настоящее время отразили шесть атак противника, девять атак - еще продолжаются. Утраты неприятеля уточняются.

Продолжаются бои вблизи Красногоровки, Карловки и Парасковеевки на Кураховском направлении. По уточненной информации, в этом районе за сегодняшний день отражены шесть атак оккупационной армии, еще шесть боеприкосновений продолжаются до сих пор.

На Времевском направлении противник активно применяет авиацию, ударил по районам населенных пунктов Шевченко, Берестки, Большая Новоселка, Урожайное.

На Ореховском направлении оккупанты предприняли пять неудачных попыток атаковать ВСУ вблизи Малой Токмачки, Роботиного и в направлении Новоандреевки и Нестерянки.

На Приднепровском направлении противник не оставляет попыток выбить ВСУ. Два неудачных штурма вражеской пехоты были отражены украинскими воинами.