ua ru
Чт, 27 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Понад тиждень під шквальним вогнем. Нацгвардія показала, як тримає Білогорівку

Новость на русском →
Білогорівка, Четвер 27 жовтня 2022 15:42
Понад тиждень під шквальним вогнем. Нацгвардія показала, як тримає Білогорівку Фото: Нацгвардія показала, як тримає Білогорівку (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Українські захисники у Білогорівці (Луганська область) перебувають під шквальним вогнем противника останні 10 днів. Проте це не зламало дух військових, які і далі будуть тримати цей населений пункт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Національної гвардії України.

Військовослужбовець 8-го полку НГУ на псевдо "Журналіст" зазначає, що втримати цей населений пункт для сил оборони було і є надзвичайно важливим, адже це перший звільнений населений пункт у Луганській області.

"Тривалий час вже тут точаться бої із регулярними силами Росії та "вагнерівцями". Не обійшлось і без втрат серед наших побратимів", - заявив військовий.

За словами нацгвардійця, ніхто з побратимів не впав духом та не склав зброї та заявляють, що будуть стояти до останнього.

Раніше військові показували, як зараз виглядає звільнена Білогорівка у Луганській області.

Нагадаємо, що ЗСУ взяли під контроль Білогорівку Луганської області ще 19 вересня.

Також ЗСУ витіснили окупантів з чотирьох населених пунктів на Донбасі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Луганськ Нацгвардія Війна в Україні
NEWS
Тотальна економія світла в Україні: які заходи вживають по областях
Тотальна економія світла в Україні: які заходи вживають по областях
DAILY
"Азовець" Владислав Дутчак: Росіяни самі зробили з українців націоналістів
Роман Чернишевкореспондент "Азовець" Владислав Дутчак: Росіяни самі зробили з українців націоналістів