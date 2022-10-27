Понад тиждень під шквальним вогнем. Нацгвардія показала, як тримає Білогорівку

Українські захисники у Білогорівці (Луганська область) перебувають під шквальним вогнем противника останні 10 днів. Проте це не зламало дух військових, які і далі будуть тримати цей населений пункт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Національної гвардії України.

Військовослужбовець 8-го полку НГУ на псевдо "Журналіст" зазначає, що втримати цей населений пункт для сил оборони було і є надзвичайно важливим, адже це перший звільнений населений пункт у Луганській області.

"Тривалий час вже тут точаться бої із регулярними силами Росії та "вагнерівцями". Не обійшлось і без втрат серед наших побратимів", - заявив військовий.

За словами нацгвардійця, ніхто з побратимів не впав духом та не склав зброї та заявляють, що будуть стояти до останнього.