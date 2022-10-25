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Військові показали, як зараз виглядає звільнена Білогорівка у Луганській області

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Білогорівка, Вівторок 25 жовтня 2022 17:07
Військові показали, як зараз виглядає звільнена Білогорівка у Луганській області Фото: Військові показали, як зараз виглядає звільнена Білогорівка у Луганській області (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Українські військові утримують лінію оборони в Білогорівці (Луганська область) під щільним вогнем ворога. У самому населеному пункті майже ніхто не проживає, всі будівлі зруйновані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Національної гвардії України.

"Після відбиття Білогорівки бійці змогли евакуювати ще кількох мешканців. Зараз гвардійці утримують лінію оборони під щільним вогнем ворога", - йдеться у повідомленні.

Нацгвардія повідомляє, що Білогорівка є першим селищем у Луганській області, яке було звільненом захисниками не так давно. У запеклих боях бились захисники Калинівського полку Нацгвардії України та військовики Збройних сил. Гвардійці закріпили свої позиції та міцно тримають оборону й досі на цьому напрямку.

"Все вщент зруйновано та розбито. Майже всі мешканці виїхали. Після зачистки міста нацгвардійці евакуювали ще чотирьох жителів, які жили без світла, тепла і продовольства", - додали нацгвардійці.

Нагадаємо, що ЗСУ взяли під контроль Білогорівку Луганської області ще 19 вересня.

Також ЗСУ витіснили окупантів з чотирьох населених пунктів на Донбасі.

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