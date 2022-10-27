Более недели под шквальным огнем. Нацгвардия показала, как держит Белогоровку
Украинские защитники в Белогоровке (Луганская область) находятся под шквальным огнем противника последние 10 дней. Однако это не сломило дух военных, которые и дальше будут держать этот населенный пункт.
Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на страницу Национальной гвардии Украины.
Военнослужащий 8-го полка НГУ на псевдо "Журналист" отмечает, что удержать этот населенный пункт для сил обороны было и чрезвычайно важно, ведь это первый освобожденный населенный пункт в Луганской области.
"Длительное время уже здесь ведутся бои с регулярными силами России и "вагнеровцами". Не обошлось и без потерь среди наших собратьев", - заявил военный.
По словам нацгвардейца, никто из собратьев не пал духом и не сложил оружия и заявляют, что будут стоять до последнего.
Ранее военные показывали, как сейчас выглядит освобожденная Белогоровка в Луганской области.
Напомним, что ВСУ взяли под контроль Белогоровку Луганской области еще 19 сентября.
Также ВСУ вытеснили оккупантов из четырех населенных пунктов на Донбассе.
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