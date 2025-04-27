Понад тисяча окупантів, десятки артсистем і 8 танків: Генштаб оновив дані про втрати РФ

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 27 квітня 2025 року орієнтовно склали:

особового складу - близько 948 640 (+1030) осіб ліквідовано;

танків - 10 719 (+8) од.;

бойових броньованих машин - 22 325 (+5) од.;

артилерійських систем - 27 007 (+42) од.;

РСЗВ - 1 373 (+1) од.;

засоби ППО - 1 145 од.;

літаків - 370 од.;

гелікоптерів - 335 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 34 011 (+114) од.;

крилатих ракет - 3 196 од.;

кораблів/катерів - 28 од.;

підводних човнів - 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 46 187 (+136) од.;

спеціальної техніки - 3 860.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, у Генеральному штабі ЗСУ у вечірньому зведенні 26 квітня інформували, що від початку доби на фронті відбулося 162 бойових зіткнень.

У військовому командуванні також розповіли, що Покровський напрямок залишається "найгарячішим", і що там ворог атакував особливо активно, натомість втрати росармії у даному районі за день склали 330 окупантів.

Також ми писали, що у новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) розповідалося, що українські захисники просунулися під Покровськом. Разом з тим фіксується просування з боку російських загарбників під Новопавлівкою, Кураховим та Великою Новосілкою, а також - у Курській та Бєлгородській областях.

Додамо, 26 квітня у Генштабі ЗСУ спростували заяви російської сторони щодо ситуації у Курській області, та розповіли, що у тому районі насправді досі триває операція Сил оборони України.