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Понад тисяча окупантів, десятки артсистем і 8 танків: Генштаб оновив дані про втрати РФ

Фото: Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати російських окупантів в Україні (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Сили оборони України ліквідували за добу ще 1030 російських окупантів, відтак загальні втрати ворога в особовому складі вже склали понад 948 тисяч військових. Крім того, захисники знищили 8 танків, 42 артсистеми та 1 РСЗВ противника.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 27 квітня 2025 року орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 948 640 (+1030) осіб ліквідовано;
  • танків - 10 719 (+8) од.;
  • бойових броньованих машин - 22 325 (+5) од.;
  • артилерійських систем - 27 007 (+42) од.;
  • РСЗВ - 1 373 (+1) од.;
  • засоби ППО - 1 145 од.;
  • літаків - 370 од.;
  • гелікоптерів - 335 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 34 011 (+114) од.;
  • крилатих ракет - 3 196 од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 46 187 (+136) од.;
  • спеціальної техніки - 3 860.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, у Генеральному штабі ЗСУ у вечірньому зведенні 26 квітня інформували, що від початку доби на фронті відбулося 162 бойових зіткнень.

У військовому командуванні також розповіли, що Покровський напрямок залишається "найгарячішим", і що там ворог атакував особливо активно, натомість втрати росармії у даному районі за день склали 330 окупантів.

Також ми писали, що у новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) розповідалося, що українські захисники просунулися під Покровськом. Разом з тим фіксується просування з боку російських загарбників під Новопавлівкою, Кураховим та Великою Новосілкою, а також - у Курській та Бєлгородській областях.

Додамо, 26 квітня у Генштабі ЗСУ спростували заяви російської сторони щодо ситуації у Курській області, та розповіли, що у тому районі насправді досі триває операція Сил оборони України.

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