Понад тисяча окупантів, десятки артсистем і 8 танків: Генштаб оновив дані про втрати РФ

Сили оборони України ліквідували за добу ще 1030 російських окупантів, відтак загальні втрати ворога в особовому складі вже склали понад 948 тисяч військових. Крім того, захисники знищили 8 танків, 42 артсистеми та 1 РСЗВ противника.
Про це передає РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 27 квітня 2025 року орієнтовно склали:
Нагадаємо, у Генеральному штабі ЗСУ у вечірньому зведенні 26 квітня інформували, що від початку доби на фронті відбулося 162 бойових зіткнень.
У військовому командуванні також розповіли, що Покровський напрямок залишається "найгарячішим", і що там ворог атакував особливо активно, натомість втрати росармії у даному районі за день склали 330 окупантів.
Також ми писали, що у новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) розповідалося, що українські захисники просунулися під Покровськом. Разом з тим фіксується просування з боку російських загарбників під Новопавлівкою, Кураховим та Великою Новосілкою, а також - у Курській та Бєлгородській областях.
Додамо, 26 квітня у Генштабі ЗСУ спростували заяви російської сторони щодо ситуації у Курській області, та розповіли, що у тому районі насправді досі триває операція Сил оборони України.
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