Более тысячи оккупантов, десятки артсистем и 8 танков: Генштаб обновил данные о потерях РФ

Силы обороны Украины ликвидировали за сутки еще 1030 российских оккупантов, поэтому общие потери врага в личном составе уже составили более 948 тысяч военных. Кроме того, защитники уничтожили 8 танков, 42 артсистемы и 1 РСЗО противника.
Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 27 апреля 2025 года ориентировочно составили:
Напомним, в Генеральном штабе ВСУ в вечерней сводке 26 апреля информировали, что с начала суток на фронте произошло 162 боевых столкновений.
В военном командовании также рассказали, что Покровское направление остается "горячим", и что там враг атаковал особенно активно, зато потери росармии в данном районе за день составили 330 оккупантов.
Также мы писали, что в новом отчете американского Института изучения войны (ISW) рассказывалось, что украинские защитники продвинулись под Покровском. Вместе с тем фиксируется продвижение со стороны российских захватчиков под Новопавловкой, Курахово и Большой Новоселкой, а также - в Курской и Белгородской областях.
Добавим, 26 апреля в Генштабе ВСУ опровергли заявления российской стороны относительно ситуации в Курской области, и рассказали, что в том районе на самом деле до сих пор продолжается операция Сил обороны Украины.
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