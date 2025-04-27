Более тысячи оккупантов, десятки артсистем и 8 танков: Генштаб обновил данные о потерях РФ

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 27 апреля 2025 года ориентировочно составили:

личного состава - около 948 640 (+1030) человек ликвидировано;

танков - 10 719 (+8) ед.;

боевых бронированных машин - 22 325 (+5) ед.;

артиллерийских систем - 27 007 (+42) ед.;

РСЗО - 1 373 (+1) ед.;

средства ПВО - 1 145 ед.;

самолетов - 370 ед.;

вертолетов - 335 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 34 011 (+114) ед.;

крылатых ракет - 3 196 ед.;

кораблей/катеров - 28 ед.;

подводных лодок - 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн - 46 187 (+136) ед.;

специальной техники - 3 860.

Ситуация на фронте

Напомним, в Генеральном штабе ВСУ в вечерней сводке 26 апреля информировали, что с начала суток на фронте произошло 162 боевых столкновений.

В военном командовании также рассказали, что Покровское направление остается "горячим", и что там враг атаковал особенно активно, зато потери росармии в данном районе за день составили 330 оккупантов.

Также мы писали, что в новом отчете американского Института изучения войны (ISW) рассказывалось, что украинские защитники продвинулись под Покровском. Вместе с тем фиксируется продвижение со стороны российских захватчиков под Новопавловкой, Курахово и Большой Новоселкой, а также - в Курской и Белгородской областях.

Добавим, 26 апреля в Генштабе ВСУ опровергли заявления российской стороны относительно ситуации в Курской области, и рассказали, что в том районе на самом деле до сих пор продолжается операция Сил обороны Украины.