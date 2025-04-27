ЗСУ просунулися під Покровськом, окупанти тиснуть на 5 напрямках: карти ISW

Сили оборони України нещодавно просунулися під Покровськом. Разом з тим фіксується просування з боку російських загарбників під Новопавлівкою, Кураховим та Великою Новосілкою, а також у Курській та Бєлгородській областях.

Про це передає РБК-Україна , посилаючись на звіт Інституту вивчення війни ( ISW ) .

Операція ЗСУ в Росії

Війська РФ у Курській області нещодавно просунулися вздовж вулиці Гора в центрі н.п. Горналь, свідчать геолокаційні кадри, опубліковані 26 квітня.

26 квітня начальник Генштабу РФ генерал армії Валерій Герасимов заявив, що війська РФ начебто витіснили всі українські сили з Курської області, та начебто захопили Горналь (на південний захід від Суджі).

Того ж дня Генштаб ЗСУ спростував російські заяви, та зазначив, що Сили оборони України зберігають невизначені позиції в Курській області. У Генштабі ЗСУ повідомили, що 26 квітня українські війська відбили 5 російських атак у регіоні.

26 квітня російські "воєнкори" також розповідали, що бої тривали поблизу Олешні (на північний захід від н.п. Горналь), Гуєво (на південь від Суджі біля міжнародного кордону) та монастиря Святого Миколая (на південний захід від Гуєво).

Війська РФ, ймовірно, нещодавно захопили Попівку на північному заході Бєлгородської області. Про це вказують геолокаційні кадри, опубліковані 26 квітня. Також про це розповідали начальник Генштабу РФ Герасимов і кілька російських блогерів.

Дані NASA Fire Information for Resource Management (FIRMS) показують аномалії тепла поблизу Поповки, виявлені супутниками з 20 квітня, що свідчить про те, що в цьому районі тривають бої.

"Північна вісь"

26 квітня російські загарбники продовжили наземні атаки на півночі Сумській області, але не просунулися. 25 і 26 квітня війська РФ атакували в районі Журавки, Біловодів і Локні.

Речник українського прикордонного загону 26 квітня заявив, що росіяни щодня завдають по Сумській області від 50 до 100 ракетно-плануючих ударів і використовують у цьому районі оптико-волоконні безпілотники.

Також речник зазначив, що наразі війська РФ не мають достатньо особового складу та техніки для проведення великої наступальної операції на Сумщину.

Схід України. Операція РФ №1 - Харківська область

Ані українські, ані російські сили 26 квітня не повідомляли про наземні дії в Харківській області.

Операція РФ №2 - Луганська область

26 квітня російські окупанти продовжили наступати на Куп'янському напрямку, але просунутися не змогли.

Речник Харківського угруповання військ ЗСУ підполковник Павло Шамшин 26 квітня повідомив, що нещодавно Сили оборони відбили спроби РФ встановити понтонні мости через річку Оскіл.

Шамшин зазначив, що окупанти особливо активні поблизу Дворічної (на північний схід від Куп'янська).Також він розповів, що війська РФ зосереджують свої удари вздовж траси Р-79 Куп'янськ - Дворічна на південний захід від Західного (на північ від Куп'янська), але безуспішно - через відсутність понтонних мостів.

26 квітня російські загарбники продовжували наступати на напрямку Борової, але не просунулися. Війська РФ атакували в районі Загризове та Нової Кругляківки, біля Надії, Новоєгорівки, Дружелюбівки, Чернещини, Новосергіївки та Греківки 25 і 26 квітня.

26 квітня російські окупанти продовжили наступати на Лиманському напрямку, але успіху не мали і не просунулися. 25 і 26 квітня війська РФ атакували в районі н.п. Рідкодуб, Нове, Глущенкове, Новомихайлівка, Новий Мир, Ямполівка та Колодязі, а також у районі Торського.

Операція РФ №3 - Донецька область

26 квітня російські загарбники наступали на Сіверському напрямку, але не просунулися. Війська РФ атакували в районі Білогорівки, Григорівки та Верхньокам'янського 25 і 26 квітня.

26 квітня російські загарбники продовжували наступальні дії на напрямку Часового Яру, але просунутися не змогли. 25 і 26 квітня війська РФ наступали біля самого Часового Яру, в напрямку Маркового, біля Курдюмівки, Білої Гори та Ступочок.

26 квітня війська РФ продовжили наступальні дії на Торецькому напрямку, але успіху не мали.

Російські окупанти атакували під самим Торецьком, наступали в напрямку Плещіївки, Дачного і Дружби, на Диліївку, в районі Сухої Балки, Старої Миколаївки, Березівки та на Романівку, в районі Леонідівки, Єлизаветівки, Тарасівки і Щербинівки 25 і 26 квітня.

Російські "воєнкори" стверджували, що путінські війська начебто просунулися до колишнього піонерського табору "Березка" в західній частині Торецька, і що захоплення табору дозволить військам РФ чинити тиск на українські позиції поблизу Дачного та Диліївки.

Нещодавно Сили оборони України просунулися на Покровському напрямку. Як показують опубліковані 26 квітня геолокаційні кадри, ЗСУ просунулися на північ від Миколаївки (на південний схід від Покровська).

Війська РФ наступали в районі н.п. Промінь, Миролюбівка, Новоторецьке та в бік Малинівки, атакували біля Лисівки та Даченського, біля Удачного і Котлиного 25 і 26 квітня.

Український військовослужбовець, який діяв на Покровському напрямку, 26 квітня повідомив, що війська РФ рідко використовують бронетехніку, періодично використовують мотоцикли та електроскутери, а в основному ведуть штурм пішої піхоти у цьому районі. Він зазначив, що окупанти зазвичай ведуть піхотні штурми групами від одного до 15 осіб.

Російські загарбники нещодавно просунулися на Новопавлівському напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 25 і 26 квітня, показують, що росіяни просунулися на північний схід і північний захід від Надіївки (на схід від Новопавлівки).

25 і 26 квітня війська РФ наступали в районі Успенівки та Новоолександрівки, в районі Котлярівки та Надіївки, в районі Богданівки та Преображенки. Російський блогер заявив, що ЗСУ контратакували під Успенівкою.

Російські окупанти нещодавно просунулися на Курахівському напрямку. Як показують геолокаційні кадри, опубліковані 26 квітня, війська РФ просунулися на південь від Багатиря (на південний захід від Курахового) під час моторизованого штурму з використанням 18 мотоциклів і 10 цивільних автомобілів.

В тактичному угрупованні військ ЗСУ "Вугледар" повідомили, що під час штурму українські воїни знищили 15 мотоциклів і пошкодили 9 одиниць техніки ворога.

25 і 26 квітня війська РФ наступали поблизу Костянтинополя, Розлива та Одрадного. Російський "воєнкор" стверджував, що ЗСУ контратакували поблизу Багатиря (на південний захід від Курахового) та Одрадного.

Російські окупанти незначно просунулися на напрямку Великої Новосілки. Геолокаційні кадри, опубліковані 25 квітня, показують, що росіяни просунулися на південний схід від Вільного Поля (на північний захід від Великої Новосілки).

25 і 26 квітня війська РФ атакували поблизу Дніпроенергії, Веселого та Вільного Поля, а також поблизу Новосілки.

"Південна вісь"

26 квітня російські окупанти продовжували наступальні дії на заході Запорізької області, але не просунулися. 25 і 26 квітня війська РФ атакували в районі Новоданилівки, Степового та Малих Щербаків.

Війська РФ 26 квітня також вели обмежені наземні атаки на Херсонському напрямку.

Ситуація на фронті

Як передали у Генеральному штабі ЗСУ у вечірньому зведенні 26 квітня, від початку доби на фронті відбулося 162 бойових зіткнень.

У Силах оборони України зазначили, що Покровський напрямок залишається "найгарячішим", і що там противник особливо активно вів атаки. Натомість втрати росармії у даному районі за ден склали 330 окупантів, 185 з них - безповоротно.