Понад сто дронів та удари РСЗВ по Запоріжжю: чим била РФ і як спрацювала ППО

За даними військових, противник атакував 113-ма ударними БпЛА типу "Шахед", "Гербера" та безпілотниками інших типів із напрямків Курськ, Брянськ, Міллерово та Приморсько-Ахтарськ. Близько 70 із них становили "Шахеди".

Сили ППО у взаємодії з авіацією, зенітними ракетними підрозділами, РЕБ та мобільними вогневими групами знищили або подавили 89 ворожих безпілотників на півночі, сході, півдні та в центрі країни.

Зафіксовано влучання 22 ударних БпЛА на 6 локаціях, падіння збитих (уламки) на двох локаціях. Два ворожі безпілотники - в повітрі.

Крім того, близько опівночі, ворог ударив по місту Запоріжжя десятьма снарядами РСЗВ (попередньо "Торнадо-С").