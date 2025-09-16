Более ста дронов и удары РСЗО по Запорожью: чем била РФ и как сработала ПВО

По данным военных, противник атаковал 113 ударными БпЛА типа "Шахед", "Гербера" и беспилотниками других типов с направлений Курск, Брянск, Миллерово и Приморско-Ахтарск. Около 70 из них составляли "Шахеды".

Силы ПВО во взаимодействии с авиацией, зенитными ракетными подразделениями, РЭБ и мобильными огневыми группами уничтожили или подавили 89 вражеских беспилотников на севере, востоке, юге и в центре страны.

Зафиксировано попадание 22 ударных БпЛА на 6 локациях, падение сбитых (обломки) на двух локациях. Два вражеских беспилотника - в воздухе.

Кроме того, около полуночи, враг ударил по городу Запорожье десятью снарядами РСЗО (предварительно "Торнадо-С").