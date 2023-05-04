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Понад півтисячі снарядів випустила РФ по Херсону та області: 23 жертви, 46 поранені

Фото: за добу РФ випустила по Херсону 539 снарядів, 23 людини загинули, 46 поранені (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

За минулу добу російські окупанти влаштували 98 обстрілів, випустивши 539 снарядів з важкої артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації.Херсон був атакований 16 разів.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, передає РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області. З особливою жорстокістю обстріляно місто Херсон", - розповів він.

За словами очільника регіону, 82 снаряди влучили у Привокзальну площу, територію та споруди залізничного вокзалу, АЗС, двох закладів торгівлі, заводу й автогосподарства; територію залізничного переїзду.

"Через російську агресію 23 людини загинули, 46 (з них дві дитини) - дістали поранення", - додав Прокудін.

Обстріли Херсона та області 3 травня

Нагадаємо вчора, 3 травня, окупанти масовано декілька разів обстріляв Херсон. Ціллю росіян став гіпермаркет, де троє людей загинули, четверо отримали поранення і залізничний вокзал. Зокрема, окупанти влучили по пасажирському вагону на станції Херсон. Внаслідок удару поранення отримав провідник. Станом на 21:09 в Херсонській області, за даними президента Володимира Зеленського, було відомо про 21 загиблого і 48 поранених.

Крім того, 3 травня росіяни обстріляли село Токарівка Херсонської області, одна людина загинула. Також було атаковано і село Степанівка Херсонської області. Загинули троє енергетиків, які займались аварійно-відновлювальними роботами. А в селі Іванівка через обстріл поранення отримав 61-річний чоловік.

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