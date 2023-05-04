Более полтысячи снарядов выпустила РФ по Херсону и области: 23 жертвы, 46 ранены

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области. С особой жестокостью обстрелян город Херсон", - рассказал он.

По словам главы региона, 82 снаряда попали в Привокзальную площадь, территорию и сооружения железнодорожного вокзала, АЗС, двух торговых заведений, завода и автохозяйства; территорию железнодорожного переезда.

"Из-за российской агрессии 23 человека погибли, 46 (из них два ребенка) - получили ранения", - добавил Прокудин.

Обстрелы Херсона и области 3 мая

Напомним, 3 мая, оккупанты массированно несколько раз обстрелял Херсон. Целью россиян стал гипермаркет, где три человека погибли, четверо получили ранения и железнодорожный вокзал. В частности, оккупанты попали по пассажирскому вагону на станции Херсон. В результате удара ранения получил проводник. По состоянию на 21:09 в Херсонской области, по данным президента Владимира Зеленского, было известно о 21 погибшем и 48 раненых.

Кроме того, 3 мая россияне обстреляли село Токаревка Херсонской области, один человек погиб. Также было атаковано и село Степановка Херсонской области. Погибли три энергетика, которые занимались аварийно-восстановительными работами. А в селе Ивановка из-за обстрела ранения получил 61-летний мужчина.