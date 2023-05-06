Понад півтисячі окупантів та десятки одиниць техніки: оновлені втрати РФ

Українські захисники за минулу добу знищили ще 560 російських окупантів та десятки одиниць техніки ворога. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила вже 193 тисячі своїх солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника станом на 6 травня 2023 року орієнтовно склали:

особового складу - близько 193770 (+560) осіб ліквідовано,

танків - 7238 (+14) од,

бойових броньованих машин - 7238 (+14) од,

артилерійських систем - 2992 (+14) од,

РСЗВ - 552 (+2) од,

засоби ППО - 306 (+2) од,

літаків - 308 (+0) од,

гелікоптерів - 294 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2554 (+14),

крилаті ракети - 947 (+0),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 5936 (+20) од,

спеціальна техніка - 375 (+2).

Нагадаємо, за минулу добу ЗСУ відбили близько 50 атак окупантів. Епіцентром боїв залишаються Бахмут та Мар’їнка.

Аналітики ISW вважають, що армія РФ, ймовірно, відмовилася від атак на Бахмут, очікуючи на контрнаступ ЗСУ.

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