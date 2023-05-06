Более полутысячи оккупантов и десятки единиц техники: обновленные потери РФ
Фото: ЗСУ уже уничтожили более 193 тысяч оккупантов (Getty Images)
Украинские защитники за минувшие сутки уничтожили еще 560 российских оккупантов и десятки единиц техники врага. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла уже 193 тысяч своих солдат.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника на 6 мая 2023 года ориентировочно составили:
- личного состава - около 193 770 (+560) человек ликвидировано,
- танков - 7238 (+14) ед,
- боевых бронированных машин - 7238 (+14) ед,
- артиллерийских систем - 2992 (+14) ед,
- РСЗО - 552 (+2) ед,
- средства ПВО - 306 (+2) ед,
- самолетов - 308 (+0) ед,
- вертолетов - 294 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 2554 (+14),
- крылатые ракеты – 947 (+0),
- корабли /катера - 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 5936 (+20) ед,
- специальная техника - 375 (+2).
Напомним, за минувшие сутки ВСУ отразили около 50 атак оккупантов. Эпицентром боев остаются Бахмут и Марьинка.
Аналитики ISW считают, что армия РФ, вероятно, отказалась от атак на Бахмут, ожидая контрнаступление ВСУ.
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