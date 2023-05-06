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Более полутысячи оккупантов и десятки единиц техники: обновленные потери РФ

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Украина, Суббота 06 мая 2023 08:13
Более полутысячи оккупантов и десятки единиц техники: обновленные потери РФ Фото: ЗСУ уже уничтожили более 193 тысяч оккупантов (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские защитники за минувшие сутки уничтожили еще 560 российских оккупантов и десятки единиц техники врага. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла уже 193 тысяч своих солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника на 6 мая 2023 года ориентировочно составили:

  • личного состава - около 193 770 (+560) человек ликвидировано,
  • танков - 7238 (+14) ед,
  • боевых бронированных машин - 7238 (+14) ед,
  • артиллерийских систем - 2992 (+14) ед,
  • РСЗО - 552 (+2) ед,
  • средства ПВО - 306 (+2) ед,
  • самолетов - 308 (+0) ед,
  • вертолетов - 294 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 2554 (+14),
  • крылатые ракеты – 947 (+0),
  • корабли /катера - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 5936 (+20) ед,
  • специальная техника - 375 (+2).

Напомним, за минувшие сутки ВСУ отразили около 50 атак оккупантов. Эпицентром боев остаются Бахмут и Марьинка.

Аналитики ISW считают, что армия РФ, вероятно, отказалась от атак на Бахмут, ожидая контрнаступление ВСУ.

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