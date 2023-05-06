Более полутысячи оккупантов и десятки единиц техники: обновленные потери РФ

Фото: ЗСУ уже уничтожили более 193 тысяч оккупантов (Getty Images)

Украинские защитники за минувшие сутки уничтожили еще 560 российских оккупантов и десятки единиц техники врага. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла уже 193 тысяч своих солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.