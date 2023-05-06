Війська РФ, ймовірно, відмовилися від атак на Бахмут, очікуючи на контрнаступ ЗСУ, - ISW

Міністерство оборони Росії, схоже, відмовилося від наступу на Бахмут на користь підготовки до очікуваного контрнаступу ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.

Таким чином російські військові можуть поставити ПВК "Вагнера" та її керівника Євгена Пригожина у потенційно складне становище.

Пригожин випустив серію відеороликів, в яких оголосив, що бойовики "Вагнера" підуть з Бахмута 10 травня, якщо вони не отримають необхідні запаси, і зробив особливо різкі та емоційні атаки на начальника Генштабу РФ генерала армії Валерія Герасимова та міністра оборони Росії Сергія Шойгу.

Бачний і внутрішній гнів Пригожина в одному з останніх відео говорить про те, що Міноборони РФ, ймовірно, відмінило пріоритет Бахмута і перемістило оперативний центр в інше місце на театрі воєнних дій таким чином, що це може серйозно підірвати здатність бойовиків "Вагнера" ефективно діяти.

Ключові висновки ISW: