Понад мільйон переселенців залишився без пенсії: Лубінець закликав спростити верифікацію

В Україні масово залишилися без виплат пенсіонери - внутрішньо переміщені особи (ВПО). Їх майже 1,3 мільйона, вони не змогли пройти перевірку, необхідну для продовження виплат.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на допис омбудсмена Дмитра Лубінця.
За його словами, з початку року була зареєстрована величезна кількість звернень до Пенсійного фонду України щодо припинення виплат. Для продовження виплат пенсіонери-ВПО повинні були підтвердити факт, що вони не отримують пенсію від окупаційної адміністрації РФ.
Для цього було потрібно зробити низку кроків онлайн:
"А тепер питання. Як багато пенсіонерів розбираються у смартфонах і можуть зробити і поставити електронний підпис? Уявили цей процес? Я вам відповім - дуже мало! Всі решта фізично пішли у відділення ПФУ", - обурився Лубінець.
У підсумку, тисячі пенсіонерів опинилися в ситуації, коли через недоведення інформації щодо додаткової ідентифікації та підтвердження вони залишилися без грошей.
"Люди дізналися про нові вимоги вже тоді, коли пенсійні виплати просто не надійшли на рахунок. У результаті - черги, паніка і фактично паралізована робота органів Пенсійного фонду", - додав він.
Лубінець заявив, що не можна змушувати людей проходити складні для них процедури, коли в держави є реєстри ВПО та інша необхідна інформація. Водночас у багатьох пенсіонерів немає не те, що "Дії", а навіть смартфонів.
Омбудсмен повідомив, що звернувся до уряду з вимогою спростити процедуру та вирішити проблему:
"Для більшості цих людей пенсія - єдине джерело існування. І держава зобов’язана гарантувати це право, а не ставити його в залежність від того, чи встиг пенсіонер розібратися в новій довідці або електронній процедурі", - резюмував він.
Зазначимо, раніше у ПФУ попереджали, що українці, які не встигли пройти фізичну ідентифікацію до 31 грудня 2025 року, не втратять право на пенсію чи страхові виплати. Навіть якщо виплати тимчасово призупинять, їх можна буде поновити у 2026 році після проходження процедури.