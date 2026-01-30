Понад мільйон переселенців залишився без пенсії: Лубінець закликав спростити верифікацію

За його словами, з початку року була зареєстрована величезна кількість звернень до Пенсійного фонду України щодо припинення виплат. Для продовження виплат пенсіонери-ВПО повинні були підтвердити факт, що вони не отримують пенсію від окупаційної адміністрації РФ.

Для цього було потрібно зробити низку кроків онлайн:

зайти на сайт Пенсійного фонду;

авторизуватися там в особистому кабінеті;

для авторизації потрібно було використати кваліфікований електронний підпис “Дія.Підпис” (“Дія ID”), створений в застосунку “Дія”.

"А тепер питання. Як багато пенсіонерів розбираються у смартфонах і можуть зробити і поставити електронний підпис? Уявили цей процес? Я вам відповім - дуже мало! Всі решта фізично пішли у відділення ПФУ", - обурився Лубінець.

У підсумку, тисячі пенсіонерів опинилися в ситуації, коли через недоведення інформації щодо додаткової ідентифікації та підтвердження вони залишилися без грошей.

"Люди дізналися про нові вимоги вже тоді, коли пенсійні виплати просто не надійшли на рахунок. У результаті - черги, паніка і фактично паралізована робота органів Пенсійного фонду", - додав він.

Рішення проблеми

Лубінець заявив, що не можна змушувати людей проходити складні для них процедури, коли в держави є реєстри ВПО та інша необхідна інформація. Водночас у багатьох пенсіонерів немає не те, що "Дії", а навіть смартфонів.

Омбудсмен повідомив, що звернувся до уряду з вимогою спростити процедуру та вирішити проблему:

продовжити строки підтвердження для людей;

поінформувати про це пенсіонерів-ВПО через доступні засоби;

використовувати для верифікації дані з наявних державних реєстрів.

"Для більшості цих людей пенсія - єдине джерело існування. І держава зобов’язана гарантувати це право, а не ставити його в залежність від того, чи встиг пенсіонер розібратися в новій довідці або електронній процедурі", - резюмував він.