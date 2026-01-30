Более миллиона переселенцев остались без пенсии: Лубинец призвал упростить верификацию

В Украине массово остались без выплат пенсионеры - внутренне перемещенные лица (ВПЛ). Их почти 1,3 миллиона, они не смогли пройти проверку, необходимую для продолжения выплат.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение омбудсмена Дмитрия Лубинца.
По его словам, с начала года было зарегистрировано огромное количество обращений в Пенсионный фонд Украины о прекращении выплат. Для продолжения выплат пенсионеры-ВПЛ должны были подтвердить факт, что они не получают пенсию от оккупационной администрации РФ.
Для этого требовалось сделать ряд шагов онлайн:
"А теперь вопрос. Как много пенсионеров разбираются в смартфонах и могут сделать и поставить электронную подпись? Представили этот процесс? Я вам отвечу - очень мало! Все остальные физически пошли в отделение ПФУ", - возмутился Лубинец.
В итоге, тысячи пенсионеров оказались в ситуации, когда из-за недоказанности информации о дополнительной идентификации и подтверждения они остались без денег.
"Люди узнали о новых требованиях уже тогда, когда пенсионные выплаты просто не поступили на счет. В результате - очереди, паника и фактически парализованная работа органов Пенсионного фонда", - добавил он.
Лубинец заявил, что нельзя заставлять людей проходить сложные для них процедуры, когда у государства есть реестры ВПЛ и другая необходимая информация. В то же время у многих пенсионеров нет не то, что "Дії", а даже смартфонов.
Омбудсмен сообщил, что обратился к правительству с требованием упростить процедуру и решить проблему:
"Для большинства этих людей пенсия - единственный источник существования. И государство обязано гарантировать это право, а не ставить его в зависимость от того, успел ли пенсионер разобраться в новой справке или электронной процедуре", - резюмировал он.
Отметим, ранее в ПФУ предупреждали, что украинцы, которые не успели пройти физическую идентификацию до 31 декабря 2025 года, не потеряют право на пенсию или страховые выплаты. Даже если выплаты временно приостановят, их можно будет восстановить в 2026 году после прохождения процедуры.