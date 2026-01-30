Более миллиона переселенцев остались без пенсии: Лубинец призвал упростить верификацию

По его словам, с начала года было зарегистрировано огромное количество обращений в Пенсионный фонд Украины о прекращении выплат. Для продолжения выплат пенсионеры-ВПЛ должны были подтвердить факт, что они не получают пенсию от оккупационной администрации РФ.

Для этого требовалось сделать ряд шагов онлайн:

зайти на сайт Пенсионного фонда;

авторизоваться там в личном кабинете;

для авторизации нужно было использовать квалифицированную электронную подпись "Дія.Підпис" ("Дія ID"), созданную в приложении "Дія".

"А теперь вопрос. Как много пенсионеров разбираются в смартфонах и могут сделать и поставить электронную подпись? Представили этот процесс? Я вам отвечу - очень мало! Все остальные физически пошли в отделение ПФУ", - возмутился Лубинец.

В итоге, тысячи пенсионеров оказались в ситуации, когда из-за недоказанности информации о дополнительной идентификации и подтверждения они остались без денег.

"Люди узнали о новых требованиях уже тогда, когда пенсионные выплаты просто не поступили на счет. В результате - очереди, паника и фактически парализованная работа органов Пенсионного фонда", - добавил он.

Решение проблемы

Лубинец заявил, что нельзя заставлять людей проходить сложные для них процедуры, когда у государства есть реестры ВПЛ и другая необходимая информация. В то же время у многих пенсионеров нет не то, что "Дії", а даже смартфонов.

Омбудсмен сообщил, что обратился к правительству с требованием упростить процедуру и решить проблему:

продлить сроки подтверждения для людей;

проинформировать об этом пенсионеров-ВПЛ через доступные средства;

использовать для верификации данные из имеющихся государственных реестров.

"Для большинства этих людей пенсия - единственный источник существования. И государство обязано гарантировать это право, а не ставить его в зависимость от того, успел ли пенсионер разобраться в новой справке или электронной процедуре", - резюмировал он.