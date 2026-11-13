Понад мільярд доларів на передзамовленнях: GTA 6 стала найочікуванішою грою в історії

Станом на четвер, 12 листопада, гравці оформили 11,27 мільйона цифрових попередніх замовлень на консолях. Це майже вдвічі більше, ніж 20 жовтня, коли показник становив 6,45 мільйона копій на суму 630 мільйонів доларів.

У Sony назвали попит на гру "безпрецедентним", а у Microsoft підтвердили, що новинка стала найпопулярнішою за кількістю передзамовлень в історії їхнього магазину.

Фінансові рекорди на консолях та прогнози аналітиків

Розподіл попередніх замовлень між платформами та очікування експертів виглядають так:

На PlayStation припадає близько 8,46 мільйона оформлених замовлень на суму 821 мільйон доларів.

На Xbox зафіксовано приблизно 2,81 мільйона замовлень на суму 272 мільйони доларів.

Середній чек витрат геймерів на одну копію оцінюється приблизно у 97 доларів.

Сама компанія Rockstar Games та її видавець Take-Two Interactive офіційні цифри не розкривають, проте гендиректор Take-Two Штраус Зельнік раніше зазначив, що обсяги замовлень значно перевищують прогнози.

Для порівняння, попередня частина серії - Grand Theft Auto 5 - у 2013 році досягла позначки в один мільярд доларів лише через три дні після старту продажів. Аналітики з Newzoo прогнозують, що сукупний дохід від GTA 6 до кінця першого тижня після релізу становитиме від 3,3 до 5,2 мільярда доларів.

Окрім власників сучасних консолей, пограти в новинку зможуть і користувачі старіших пристроїв Xbox One - Microsoft підтвердила, що гра буде доступна через хмарний сервіс Xbox Cloud Gaming.

Усі, хто встигне оформити замовлення до 19 листопада, отримають бонусний набір Vintage Vice City Pack та місячну підписку GTA+.

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Марафон на YouTube

Масштабний ажіотаж навколо гри готуються використати й відеоплатформи.

За даними YouTube, відео за франшизою Grand Theft Auto вже зібрали понад 900 мільярдів переглядів, а ролики, присвячені безпосередньо шостій частині, переглянули понад 40 мільярдів разів ще до її виходу.

У день релізу, 19 листопада, опівночі за східноамериканським часом (о 7:00 за київським часом - прим. ред.), на YouTube розпочнеться спеціальний 24-годинний прямий ефір.

Близько 30 відомих контент-мейкерів вперше досліджуватимуть карту штату Леоніда у прямому ефірі, а прешоу до трансляції проведе колектив RDCWorld.

Крім геймплею, глядачам покажуть прямі включення з Маямі, де триває масштабна маркетингова кампанія гри. Водночас жителі Нової Зеландії та Європи зможуть завантажити й запустити гру на кілька годин раніше через різницю у часових поясах.

За словами представника Rockstar North Роба Нельсона, проходження сюжетної кампанії за головних героїв Джейсона та Люсію разом із додатковими завданнями займає близько 80 годин, тож одиночного режиму стрімерам вистачить на кілька тижнів.

А от повноцінний багатокористувацький режим, за натяками керівника Twitch Дена Кленсі, варто очікувати не раніше 2027 року.