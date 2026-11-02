GTA V запустили на iPhone без інтернету: чому грати на смартфоні не варто

Технологічні ентузіасти та моддери змогли запустити культову гру Grand Theft Auto V безпосередньо на iPhone. Неофіційний порт працює на мобільних пристроях Apple без використання хмарних сервісів або стримінгу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на BGR .

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Офіційно компанія Rockstar Games не випускала порту своєї популярної гри для мобільних платформ.

Однак розробникам вдалося створити спеціальну збірку WebAssembly, розроблену для браузерів, яка використовує власну графічну технологію Apple із апаратним прискоренням Metal API.

Оскільки це неофіційний проєкт, завантажити його з магазину App Store неможливо.

Для запуску використовуються два окремі елементи:

файл IPA для системи iOS;

цифрові файли самої гри, які користувач має надати самостійно.

Автори розробки радять використовувати ліцензійні копії гри, наприклад, з деталізованих дисків для Xbox 360, оцифрованих через спеціальне ПЗ.

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Процес інсталяції вимагає підключення смартфона до ПК або Mac і завантаження додаткового програмного забезпечення. Для перенесення файлів гри на пристрій рекомендовано використовувати бездротову технологію AirDrop.

Після встановлення програми-інсталятора iLoader і завантаження файлів на iPhone необхідно виконати такі дії:

підключити смартфон до комп'ютера та імпортувати файл IPA;

дозволити роботу програми у розділі "Загальні" через пункт "Управління пристроєм";

перейти у вкладку "Приватність і безпека" та увімкнути "Режим розробника";

перезавантажити смартфон і підтвердити ввімкнення режиму;

відкрити встановлений застосунок і вибрати архів із файлами гри для розпакування.

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Незважаючи на вражаючий технічний успіх мобільного порту, реальний ігровий досвід бажає кращого. Смартфони Apple не розраховані на подібні навантаження, що призводить до низки критичних проблем.

Серед основних недоліків виділяють такі:

віртуальні кнопки на екрані перекривають важливі елементи інтерфейсу та карту;

корпус пристрою дуже швидко і сильно нагрівається незалежно від моделі;

оперативна пам'ять смартфона стає вузьким місцем для завантаження текстур;

графічні об'єкти виглядають розмитими, а підвищення роздільної здатності погіршує ситуацію.

Загалом розробку називають цікавим технічним експериментом, проте для комфортної гри в дорозі фахівці радять використовувати спеціалізовані портативні консолі.

*Прим. ред.: редакція РБК-Україна наполегливо радить читачам використовувати/купувати лише ліцензійні продукти від перевірених розробників.