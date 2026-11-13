Более миллиарда долларов на предзаказах: GTA 6 стала самой ожидаемой игрой в истории

По состоянию на четверг, 12 ноября, игроки оформили 11,27 миллионов цифровых предварительных заказов на консолях. Это почти вдвое больше, чем 20 октября, когда показатель составил 6,45 миллионов копий на сумму 630 миллионов долларов.

У Sony назвали спрос на игру "беспрецедентным", а у Microsoft подтвердили, что новинка стала самой популярной по количеству предзаказов в истории их магазина.

Финансовые рекорды на консолях и прогнозы аналитиков

Распределение предварительных заказов между платформами и ожидания экспертов выглядят следующим образом:

На PlayStation приходится около 8,46 миллионов оформленных заказов на сумму 821 миллион долларов.

На Xbox зафиксировано около 2,81 миллиона заказов на сумму 272 миллиона долларов.

Средний чек расходов геймеров на одну копию оценивается примерно в 97 долларов.

Самая компания Rockstar Games и ее издатель Take-Two Interactive официальные цифры не раскрывают, однако гендиректор Take-Two Штраус Зельник ранее отметил, что объемы заказов значительно превышают прогнозы.

Для сравнения, предыдущая часть серии - Grand Theft Auto 5 - в 2013 году достигла отметки в один миллиард долларов лишь через три дня после старта продаж. Аналитики из Newzoo прогнозируют, что совокупный доход от GTA 6 к концу первой недели после релиза будет составлять от 3,3 до 5,2 миллиарда долларов.

Помимо владельцев современных консолей, поиграть в новинку смогут и пользователи более старых устройств Xbox One - Microsoft подтвердила, что игра будет доступна через облачный сервис Xbox Cloud Gaming.

Все, кто успеет оформить заказы до 19 ноября, получат бонусный набор Vintage Vice City Pack и месячную подписку GTA+.

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Марафон на YouTube

Масштабный ажиотаж вокруг игры готовятся использовать и видеоплатформы.

По данным YouTube, видео по франшизе Grand Theft Auto уже собрали более 900 миллиардов просмотров, а ролики, посвященные непосредственно шестой части, просмотрели более 40 миллиардов раз еще до ее выхода.

В день релиза, 19 ноября, в полночь по восточноамериканскому времени (в 7:00 по киевскому времени - прим. ред.), на YouTube начнется специальный 24-часовой прямой эфир.

Около 30 известных контент-мейкеров будут впервые исследовать карту штата Леонида в прямом эфире, а прешоу к трансляции проведет коллектив RDCWorld.

Кроме геймплея, зрителям покажут прямые включения из Майами, где идет масштабная маркетинговая кампания игры. В то же время жители Новой Зеландии и Европы смогут загрузить и запустить игру на несколько часов раньше из-за разницы во часовых поясах.

По словам представителя Rockstar North Роба Нельсона, прохождение сюжетной кампании за главных героев Джейсона и Люсию вместе с дополнительными задачами занимает около 80 часов, так что одиночного режима стримерам хватит на несколько недель.

А вот полноценный многопользовательский режим, по намекам руководителя Twitch Дэна Кленси, следует ожидать не раньше 2027 года.