Более двух лет в плену. В Украину вернулся журналист и морпех Роман Борщ

Во время обмена пленными в Украину вернулся морпех Роман Борщ, который провел более двух с половиной лет в российском плену.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Военно-морские силы ВСУ .

Во время вчерашнего обмена 30 декабря, к семье и собратьям вернулся Роман Борщ - морской пехотинец, журналист и патриот Украины. Это стало результатом длительной и упорной работы украинских переговорщиков.

Путь от журналиста до морпеха

Роман Борщ начал свой профессиональный путь как журналист, работал пресс-секретарем молодежной организации "Пласт" и был в должности медиаменеджера Министерства здравоохранения Украины. В 2018 году, в возрасте 22 лет, он решил посвятить себя службе в армии и присоединился к 503 Отдельному батальону морской пехоты.



Фото: Служба безопасности Украины

После нескольких лет на фронте Роман уволился в конце 2021 года. Однако с началом полномасштабного вторжения России в Украину он вернулся в ряды морской пехоты и продолжил службу вместе с подразделением, в котором воевал раньше.

Более двух с половиной лет Роман провел в российском плену. Его освобождение стало возможным благодаря усилиям украинской власти и международного сообщества.

"Я благодарю всех, кто причастен. Мне рассказывали, что было сделано очень много работы. Ни на секунду не сомневался, что вернусь, что в Украине не забыли обо мне и всех остальных ребятах. Еще раз спасибо, и Слава Украине!" - отметил Роман Борщ.