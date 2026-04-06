Понад два десятки "прильотів" за ніч: у Повітряних силах розкрили деталі атаки росіян

"У ніч на 6 квітня противник атакував 141 ударним БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів, близько 80 із них – "Шахеди", - зазначили у Повітряних силах.

Повідомляється, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 8:00, протиповітряною обороною збито або подавлено 114 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

При цьому зафіксовано влучання 26 ударних дронів на 17 локаціях, а також падіння збитих цілей ворога на 13 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки", - додали у Повітряних силах.