Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Более двух десятков "прилетов" за ночь: в Воздушных силах раскрыли детали атаки россиян

09:06 06.04.2026 Пн
2 мин
Сколько вражеских целей ликвидировали силы ПВО за минувшую ночь?
aimg Константин Широкун
Фото: в Воздушных силах раскрыли детали атаки россиян (Getty Images)

Российские войска ночью атаковали ряд регионов Украины ударными дронами. Большинство вражеских целей ликвидировано силами ПВО, но есть попадания.

"В ночь на 6 апреля противник атаковал 141 ударным БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов, около 80 из них - "Шахеды", - отметили в Воздушных силах.

Сообщается, что воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 8:00, противовоздушной обороной сбито или подавлено 114 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

При этом зафиксировано попадание 26 ударных дронов на 17 локациях, а также падение сбитых целей врага на 13 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности", - добавили в Воздушных силах.

Удар РФ по Украине 6 апреля

Российские войска сегодня ночью, 6 апреля, обстреляли ряд регионов Украины. Так, враг ночью атаковал энергетическую инфраструктуру в Черниговской области. В результате удара без света остались более 280 тысяч абонентов в Черниговском и Корюковском районах Черниговщины, а также часть Киевской области.

Кроме того, в ночь на 6 апреля оккупанты осуществили массированный обстрел спальных районов Одессы, в результате удара по многоэтажке есть погибшие и раненые.

