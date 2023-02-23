Понад два десятки країн увійшли до групи зі створення спецтрибуналу для РФ

Він нагадав, що ще на початку повномашстабної агресїі Україна запропонувала створити спеціальний трибунал для Росії, яка вчиняє злочини проти нашої держави, "той трибунал, який має посадити на лавку підсудних основних дійових осіб - вище військово-політичне керівництво Російської федерації".

"Я можу сказати, що якщо ще влітку, багато хто не вірив з мінародних експертів, з політиків взагалі у можливість створення такого трибуналу, то на сьогодні вже 25 країн приєдналися до так званої Координаційної групи, яка предметно опрацьовує модель створення трибуналу.

Україна запропонувала світові своє бачення, вийшла з активною позицією, запропонувала проєкт статуту цього трибуналу, модель його роботи. Нам довелося докласти дійсно великих зусиль, спілкуючись з політиками, проводячи заходи відповідні, десь переконуючи, тиснучи з різних країн світу для того, щоб на сьогоднішній день ми дійшли до того, що вже обговорюється саме модель трибуналу і його можливі документи", - сказав депутат.

За його словами, на сьогодні запропоновані три моделі спецтрибуналу.

"Перша модель - це модель створення трибуналу за рішенням Генеральної асамблеї ООН там, де генеральний секретар Організації об’єднаних націй на підставі резолюції може підписати договір з Україною про створення такого трибуналу. Нас влаштовує ця модель, це була одна з наших пропозицій.

Друга модель - це багатосторонній міжнародний договір, відкритий для підписання багатьма країнами, які поділяють цінності й які вірять, що світова безпека і світовий порядок не може існувати без притягнення до відповідальності кремлівських злочинців", - сказав Маслов.

Третя модель, що обговорюється, зауважив він, - модель гібридного трибуналу, коли в національній судовій системі України створюється з окремими повноваженнями суд, до якого входять іноземні судді, для того, щоб дотримуватися правил справедливості, всестороннього розгляду, і вони зможуть розглянути питання відповідальності за злочини агресії проти України”.

"Ми висловили певні свої занепокоєння щодо того, що національний суд не може на сьогоднішній день не зважати на імунітет, який має Путін чи Шойгу, тому що національні суди не можуть притягати до відповідальності вищих посадових осіб іноземної країни.

Ми не хочемо відходити від цієї позиції, що і Путін, і Шойгу, і їхнє вище військово-політичне керівництво здійснило злочин проти України, злочин агресії, і що вони мають понести відповідальність. Тому вважаємо, дві перші моделі є найбільш правильними і будемо наполягати, що вони були реалізовані", - підкреслив Маслов.

На уточнення, які можна назвати часові межі процесу створення міжнародного спецтрибуналу, парламентарій зазначив, що немає чіткої дати.