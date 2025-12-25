Понад десяток країн Європи засудили план Ізраїлю побудувати поселення на Західному березі

Низка держав Європи вважають, що плани Ізраїлю порушують міжнародне право і можуть сприяти посиленню нестабільності.

"Ми закликаємо Ізраїль скасувати це рішення, а також розширення поселень", - ідеться у спільній заяві Великої Британії, Бельгії, Данії, Франції, Італії, Ісландії, Ірландії, Японії, Мальти, Нідерландів, Норвегії та Іспанії.

Також країни Європи підкреслили, що плани Ізраїлю порушують міжнародне право і можуть сприяти посиленню нестабільності.

"Ми нагадуємо, що подібні односторонні дії, які є частиною ширшої інтенсифікації політики поселень на Західному березі, не тільки порушують міжнародне право, а й ризикують підживлювати нестабільність", - ідеться в заяві.

Пізніше того ж дня глава МЗС Ізраїлю Гідеон Саар відкинув заяву іноземних держав. У соцмережі Х він написав, що ухвалене рішення спрямоване на протидію загрозам безпеці, з якими стикається Ізраїль.

"Іноземні уряди не будуть обмежувати право євреїв жити на Землі Ізраїлю, і будь-який подібний заклик є морально неправильним і дискримінаційним по відношенню до євреїв", - заявив Саар.

Що таке Західний берег

Західний берег річки Йордан - це територія на Близькому Сході, яка є предметом багаторічної територіальної суперечки між Ізраїлем і палестинцями.

Більшість країн і ООН розглядають Західний берег як окуповану палестинську територію. З точки зору міжнародного права, створення там ізраїльських поселень вважається незаконним.

Зазначимо, що під поняттям "поселення" маються на увазі житлові громади, побудовані Ізраїлем для своїх громадян на цій території після 1967 року.

Також додамо, що на Західному березі проживає близько 3 млн палестинців і понад 700 тисяч ізраїльських поселенців.

Територія перебуває під різним ступенем контролю: частина управляється Палестинською національною адміністрацією, але значна частина перебуває під повним військовим і цивільним контролем Ізраїлю.