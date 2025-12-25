Более десятка стран Европы осудили план Израиля построить поселения на Западном берегу

Ряд государства Европы считают, что планы Израиля нарушают международное право и могут способствовать усилению нестабильности.

"Мы призываем Израиль отменить это решение, а также расширение поселений", - сказано в совместном заявлении Великобритании, Бельгии, Дании, Франции, Италии, Исландии, Ирландии, Японии, Мальты, Нидерландов, Норвегии и Испании.

Также страны Европы подчеркнули, что планы Израиля нарушают международное право и могут способствовать усилению нестабильности.

"Мы напоминаем, что подобные односторонние действия, являющиеся частью более широкой интенсификации политики поселений на Западном берегу, не только нарушает международное право, но и рискуют подпитывать нестабильность", - говорится в заявлении.

Позже в тот же день глава МИД Израиля Гидеон Саар отверг заявление иностранных государствах. В соцсети Х он написал, что принятое решение направлено на противодействие угрозам безопасности, с которыми сталкивается Израиль.

"Иностранные правительства не будут ограничивать право евреев жить на Земле Израиля, и любой подобный призыв является морально неправильным и дискриминационным по отношению к евреям", - заявил Саар.

Что такое Западный берег

Западный берег реки Иордан - это территория на Ближнем Востоке, которая является предметом многолетнего территориального спора между Израилем и палестинцами.

Большинство стран и ООН рассматривают Западный берег как оккупированную палестинскую территорию. С точки зрения международного права, создание там израильских поселений считается незаконным.

Отметим, что под понятием "поселения" имеются ввиду жилые общины, построенные Израилем для своих граждан на этой территории после 1967 года.

Также добавим, что на Западном берегу проживает около 3 млн палестинцев и более 700 тысяч израильских поселенцев.

Территория находится под разной степенью контроля: часть управляется Палестинской национальной администрацией, но значительная часть находится под полным военным и гражданским контролем Израиля.