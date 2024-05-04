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Более десятка беспилотников и ракеты: в ВСУ рассказали подробности ночной атаки россиян

Суббота 04 мая 2024 06:57
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Более десятка беспилотников и ракеты: в ВСУ рассказали подробности ночной атаки россиян Фото: ВСУ рассказали подробности ночной атаки россиян (GettyImages) (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Войска РФ ночью атаковали Украину управляемыми ракетами С-300 и 13 "Шахедами". Силы ПВО уничтожили все ударные дроны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Командующего Воздушными Силами Николая Олещука.

Олещук сообщил, что дроны и ракеты россияне запустили из Белгородской области.

"В ночь на 4 мая 2024 года противник атаковал 13-ю ударными беспилотниками типа Shahed-131/136 и четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300. Все пуски производились из Белгородской обл РФ", - сообщил командующий

По словам командующего ВС Украины, что все 13 дронов защитники сбили в Харьковской и Днепропетровской областях.

"В результате боевой работы зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил и мобильными огневыми группами Сил обороны Украины уничтожены 13 ударных беспилотников в Харьковской и Днепропетровской областях.", - сказал Олещук.

Ночная атака россиян по Украине

Россияне ночью запустили "Шахеды" по территории Украины. Взрывы были в Харькове и Днепропетровской области.

В Харькове российские войска атаковали гражданскую инфраструктуру - было 2 прилета, есть пострадавшие.

Также сообщалось об взрывах в Павлограде Днепропетровской области.

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