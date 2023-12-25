Понад чотириста росіян та десятки техніки: які втрати ворога на Таврійському напрямку

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на об'єднаний пресцентр Сил оборони Таврійського напрямку.

Втрати Росії на напрямку склали 408 осіб, ще 8 здалися в полон. Також наші військові знищили 42 одиниці ворожої техніки, а саме:

Наші воїни продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де українські захисники відбили 5 атак.

Втрати Росії у війні

Втрати Росії у війні в Україні на ранок понеділка, 25 грудня, склали 760 окупантів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить приблизно 353 950 військових. Крім того, ЗСУ знищили 2 літаки та 33 артсистеми ворога.

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