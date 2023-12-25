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Понад чотириста росіян та десятки техніки: які втрати ворога на Таврійському напрямку

Україна , Понеділок 25 грудня 2023 10:51
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Понад чотириста росіян та десятки техніки: які втрати ворога на Таврійському напрямку Фото: втрати ворога на Таврійському напрямку за 24 грудня (Getty Images)
Автор: Ярослава Борзова

Протягом минулої доби, 24 грудня, українські воїни ліквідували ще 408 російських терористів на Таврійському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на об'єднаний пресцентр Сил оборони Таврійського напрямку.

Протягом доби:

  • 16 авіаударів;
  • провів 60 бойових зіткнень;
  • здійснив 906 артобстрілів.

Авдіївський напрямок

Сили оборони відбили 14 атак ворога східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, а також 17 атак неподалік Первомайського та Невельського Донецької області.

Мар'їнський напрямок

Наші воїни продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де українські захисники відбили 5 атак.

Шахтарський напрямок

Українські воїни відбили атаку ворога південно-західніше Старомайорського Донецької області.

Запорізький напрямок

ЗСУ відбили 3 атаки противника біля Роботиного та південніше Гуляйполя Запорізької області.

Втрати ворога на напрямку

Втрати Росії на напрямку склали 408 осіб, ще 8 здалися в полон. Також наші військові знищили 42 одиниці ворожої техніки, а саме:

  • 2 танки,
  • 10 ББМ,
  • 5 артсистем,
  • 2 РСЗВ,
  • 1 ПТРК,
  • 17 БпЛА,
  • 3 автомобілі,
  • 2 одиниці спецтехніки та 5 складів боєприпасів.

Зазначається, що ще 37 одиниць техніки ворога пошкоджено.

Втрати Росії у війні

Втрати Росії у війні в Україні на ранок понеділка, 25 грудня, склали 760 окупантів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить приблизно 353 950 військових. Крім того, ЗСУ знищили 2 літаки та 33 артсистеми ворога.

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