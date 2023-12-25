Более четырехсот россиян и десятки техники: какие потери врага на Таврическом направлении

За прошедшие сутки, 24 декабря, украинские воины ликвидировали еще 408 российских террористов на Таврическом направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на объединенный пресс-центр Сил обороны Таврического направления.

Потери России на направлении составили 408 человек, еще 8 сдались в плен. Также наши военные уничтожили 42 единицы вражеской техники, а именно:

Наши воины продолжают сдерживать врага в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где украинские защитники отразили 5 атак.

Силы обороны отразили 14 атак врага восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, а также 17 атак недалеко от Первомайского и Невельского Донецкой области.

Потери России в войне

Потери России в войне в Украине к утру понедельника, 25 декабря, составили 760 оккупантов. Общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет около 353 950 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 2 самолета и 33 артсистемы врага.

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