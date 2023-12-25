Более четырехсот россиян и десятки техники: какие потери врага на Таврическом направлении
За прошедшие сутки, 24 декабря, украинские воины ликвидировали еще 408 российских террористов на Таврическом направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на объединенный пресс-центр Сил обороны Таврического направления.
В течение суток:
- 16 авиаударов;
- провел 60 боевых столкновений;
- совершил 906 артобстрелов.
Авдеевское направление
Силы обороны отразили 14 атак врага восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, а также 17 атак недалеко от Первомайского и Невельского Донецкой области.
Марьинское направление
Наши воины продолжают сдерживать врага в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где украинские защитники отразили 5 атак.
Шахтерское направление
Украинские воины отбили атаку врага юго-западнее Старомайорского Донецкой области.
Запорожское направление
ВСУ отразили 3 атаки противника возле Работино и южнее Гуляйполя Запорожской области.
Потери врага на направлении
Потери России на направлении составили 408 человек, еще 8 сдались в плен. Также наши военные уничтожили 42 единицы вражеской техники, а именно:
- 2 танка,
- 10 ББМ,
- 5 артсистем,
- 2 РСЗО,
- 1 ПТРК,
- 17 БпЛА,
- 3 автомобиля,
- 2 единицы спецтехники и 5 складов боеприпасов.
Отмечается, что еще 37 единиц техники врага повреждены.
Потери России в войне
Потери России в войне в Украине к утру понедельника, 25 декабря, составили 760 оккупантов. Общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет около 353 950 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 2 самолета и 33 артсистемы врага.
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