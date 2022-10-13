Понад чотири. Україна може отримати додаткові системи ППО Hawk, - Резніков

Іспанія передасть українським військовим чотири системи ППО Hawk, але на підході ще кілька таких зенітних ракетних комплексів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони України Олексія Резнікова у Twitter .

"Я вдячний своїй іспанській колезі Маргаріті Роблес за рішення відправити в Україну чотири ЗРК Hawk. Це швидка відповідь на запит України у форматі "Рамштайн". На підході ще кілька (систем - ред.) Hawk", - написав міністр.

Він також зазначив, що наразі протиповітряна оборона є пріоритетом не лише для України, а й для всієї Європи.