Более четырех. Украина может получить дополнительные системы ПВО Hawk, - Резников

Испания передаст украинским военным четыре системы ПВО Hawk, но на подходе еще несколько таких зенитных ракетных комплексов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Украины Алексея Резникова в Twitter .

"Я благодарен своей испанской коллеге Маргарите Роблес за решение отправить на Украину четыре ЗРК Hawk. Это быстрый ответ на запрос Украины в формате "Рамштайн". На подходе еще несколько (систем - ред.) Hawk", - написал министр.

Он также отметил, что в данный момент противовоздушная оборона является приоритетом не только для Украины, но и для всей Европы.