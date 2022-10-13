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Более четырех. Украина может получить дополнительные системы ПВО Hawk, - Резников

Фото: Алексей Резников, глава Минобороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Испания передаст украинским военным четыре системы ПВО Hawk, но на подходе еще несколько таких зенитных ракетных комплексов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Украины Алексея Резникова в Twitter.

"Я благодарен своей испанской коллеге Маргарите Роблес за решение отправить на Украину четыре ЗРК Hawk. Это быстрый ответ на запрос Украины в формате "Рамштайн". На подходе еще несколько (систем - ред.) Hawk", - написал министр.

Он также отметил, что в данный момент противовоздушная оборона является приоритетом не только для Украины, но и для всей Европы.

Напомним, ранее стало известно, что, по словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, сегодня, 13 октября, Испания приняла решение передать Украине ЗРК Hawk.

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ИспанияАлексей РезниковПВОВоенная помощьВойна России против Украины