Понад 900 солдатів та десятки артсистем: Генштаб оновив втрати РФ за добу

Ситуація на фронтах

Нагадаємо, що станом на вечір, 5 січня, на фронті протягом дня відбулось 172 бойових зіткнень. Найбільшу кількість боїв фіксували на Покровському, Гуляйпільському та Костянтинівському напрямках. Зокрема, на першому українські військові стримали понад 30 атак РФ.

"На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили зупинили 34 атаки росіян у районах Успенівки, Солодкого, Гуляйполя та у бік Добропілля, Варварівки, Зеленого й Прилук... Під авіаударами ворога опинилися населені пункти Залізничне, Різдвянка, Тернувате, Воздвижівка", - інформували у Генштабі.

