Более 900 солдат и десятки артсистем: Генштаб обновил потери РФ за сутки

Ситуация на фронтах

Напомним, что по состоянию на вечер, 5 января, на фронте в течение дня состоялось 172 боевых столкновений. Наибольшее количество боев фиксировали на Покровском, Гуляйпольском и Константиновском направлениях. В частности, на первом украинские военные сдержали более 30 атак РФ.

"На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбили 34 атаки россиян в районах Успеновки, Сладкого, Гуляйполя и в сторону Доброполья, Варваровки, Зеленого и Прилук... Под авиаударами врага оказались населенные пункты Железнодорожное, Рождественка, Терноватое, Воздвижовка", - информировали в Генштабе.

