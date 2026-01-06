Более 900 солдат и десятки артсистем: Генштаб обновил потери РФ за сутки
За последние сутки, с 5 на 6 января, россияне потеряли в боях против Украины еще 940 солдат. Также Силы обороны уничтожили 46 артсистем и 879 беспилотников противника.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.
Таким образом, с 24 февраля 2022 года до 6 января 2026 года включительно ориентировочные боевые потери противника составили:
- личного состава - около 1 213 460 (+940) чел;
- танков - 11 512 (+5) ед;
- боевых бронированных машин - 23 863 (+6) ед;
- артиллерийских систем - 35 831 (+46) ед;
- РСЗО - 1 593 (+1) ед;
- средства ПВО - 1 269 (+1) ед;
- самолетов - 434 ед;
- вертолетов - 347 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 101 443 (+879) ед;
- крылатые ракеты - 4 137 ед;
- корабли/катера - 28 ед;
- подводные лодки - 2 ед;
- автомобильная техника и автоцистерны - 73 102 (+157) ед;
- специальная техника - 4 036 ед.
Ситуация на фронтах
Напомним, что по состоянию на вечер, 5 января, на фронте в течение дня состоялось 172 боевых столкновений. Наибольшее количество боев фиксировали на Покровском, Гуляйпольском и Константиновском направлениях. В частности, на первом украинские военные сдержали более 30 атак РФ.
"На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбили 34 атаки россиян в районах Успеновки, Сладкого, Гуляйполя и в сторону Доброполья, Варваровки, Зеленого и Прилук... Под авиаударами врага оказались населенные пункты Железнодорожное, Рождественка, Терноватое, Воздвижовка", - информировали в Генштабе.
Подробнее об отчете Генерального штаба ВСУ - читайте в материале РБК-Украина.