Главная » Новости » Война в Украине

Более 900 солдат и десятки артсистем: Генштаб обновил потери РФ за сутки

Вторник 06 января 2026 08:00
UA EN RU
Более 900 солдат и десятки артсистем: Генштаб обновил потери РФ за сутки Фото: украинские военные продолжают наносить потери противнику (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

За последние сутки, с 5 на 6 января, россияне потеряли в боях против Украины еще 940 солдат. Также Силы обороны уничтожили 46 артсистем и 879 беспилотников противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.

Таким образом, с 24 февраля 2022 года до 6 января 2026 года включительно ориентировочные боевые потери противника составили:

  • личного состава - около 1 213 460 (+940) чел;
  • танков - 11 512 (+5) ед;
  • боевых бронированных машин - 23 863 (+6) ед;
  • артиллерийских систем - 35 831 (+46) ед;
  • РСЗО - 1 593 (+1) ед;
  • средства ПВО - 1 269 (+1) ед;
  • самолетов - 434 ед;
  • вертолетов - 347 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 101 443 (+879) ед;
  • крылатые ракеты - 4 137 ед;
  • корабли/катера - 28 ед;
  • подводные лодки - 2 ед;
  • автомобильная техника и автоцистерны - 73 102 (+157) ед;
  • специальная техника - 4 036 ед.

Более 900 солдат и десятки артсистем: Генштаб обновил потери РФ за сутки

Ситуация на фронтах

Напомним, что по состоянию на вечер, 5 января, на фронте в течение дня состоялось 172 боевых столкновений. Наибольшее количество боев фиксировали на Покровском, Гуляйпольском и Константиновском направлениях. В частности, на первом украинские военные сдержали более 30 атак РФ.

"На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбили 34 атаки россиян в районах Успеновки, Сладкого, Гуляйполя и в сторону Доброполья, Варваровки, Зеленого и Прилук... Под авиаударами врага оказались населенные пункты Железнодорожное, Рождественка, Терноватое, Воздвижовка", - информировали в Генштабе.

Подробнее об отчете Генерального штаба ВСУ - читайте в материале РБК-Украина.

