Более 900 солдат и десятки артсистем: Генштаб обновил потери РФ за сутки

За последние сутки, с 5 на 6 января, россияне потеряли в боях против Украины еще 940 солдат. Также Силы обороны уничтожили 46 артсистем и 879 беспилотников противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.

Таким образом, с 24 февраля 2022 года до 6 января 2026 года включительно ориентировочные боевые потери противника составили:

Ситуация на фронтах

Напомним, что по состоянию на вечер, 5 января, на фронте в течение дня состоялось 172 боевых столкновений. Наибольшее количество боев фиксировали на Покровском, Гуляйпольском и Константиновском направлениях. В частности, на первом украинские военные сдержали более 30 атак РФ.

"На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбили 34 атаки россиян в районах Успеновки, Сладкого, Гуляйполя и в сторону Доброполья, Варваровки, Зеленого и Прилук... Под авиаударами врага оказались населенные пункты Железнодорожное, Рождественка, Терноватое, Воздвижовка", - информировали в Генштабе.

Подробнее об отчете Генерального штаба ВСУ - читайте в материале РБК-Украина.