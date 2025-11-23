Понад 900 окупантів та майже 500 дронів: Генштаб оновив врати ворога за добу

Росіяни за добу, станом на 23 листопада, втратили на фронті 920 одиниць живої сили. Також ЗСУ "мінуснули" майже 500 безпілотників ворога та значну кількість артилерії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Генерального штабу ЗСУ в Facebook.
Таким чином, з 24 лютого 2022 року до 23 листопада 2025 року включно орієнтовні бойові втрати противника склали:
особового складу - близько 1 165 260 (+920) осіб.
танків - 11 363 (+2) од.
бойових броньованих машин - 23 615 (+8) од.
артилерійських систем - 34 585 (+26) од.
РСЗВ - 1 549 (+2) од.
засоби ППО - 1 248 од.
літаків - 428 од.
гелікоптерів - 347 од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 83 338 (+496) од.
крилаті ракети - 3 981 од.
кораблі / катери - 28 од.
підводні човни - 1 од.
автомобільна техніка та автоцистерни - 67 922 (+80) од.
спеціальна техніка - 4 003 (+1) од.
Фото: також за добу росіяни втратили багато техніки (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Росіяни спробували використати густий туман, щоб підібратись до Покровська, за який точаться складні бої. Однак Силам оборони вдалось знищити ворога у міській забудові.
Як нещодавно повідомляв головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, поки про здачу міста окупантам не йдеться, хоча росіянам і вдалось просочитись у Покровськ диверсійними групами. Наразі для боротьби з ворогом залучені різні підрозділи.
Окрім Покровська, росіяни намагаються просочитися до Мирнограда, але тут в них ще менше успіхів. Усі спроби малих штурмових груп пройти до міста виявляються, ворог знищується.
Зазначимо, що ЗСУ спростували заяви російської сторони щодо окупації Куп'янська, який також є стратегічною ціллю для ворога. Як відомо, 20 листопада російський диктатор Володимир Путін та начальник російського Генерального штабу Валерій Герасимов нафантазували "оточення 15 батальйонів ЗСУ" у Куп'янську та одночасно із цим - "звільнення" цього міста.