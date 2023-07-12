Понад 900 незаконних затримань. В ООН закликали Росію дотримуватися гуманітарного права в Україні

Глава ООН з прав людини Фолькер Тюрк закликав Росію дотримуватися гуманітарного права в Україні. Зокрема, після того, як в оприлюдненій доповіді ООН були наведені докази довільних затримань, тортур і сексуального насильства щодо цивільного населення в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Місія ООН зі спостереження за дотриманням прав людини в Україні зафіксувала довільні затримання понад 900 цивільних осіб у період від початку російського вторгнення 24 лютого 2022 року до 23 травня цього року, а також страти 77 із них.

"Понад 90% затриманих Росією, яких нам вдалося опитати, заявили, що зазнавали тортур і жорстокого поводження - зокрема, в деяких випадках, сексуального насильства - з боку російських силовиків", - заявив Тюрк.

Він заявив, що такі висновки шокують.

"Вони вимагають від РФ вжиття конкретних заходів щодо інструктування та забезпечення дотримання російським персоналом міжнародних норм у сфері прав людини та гуманітарного права", - підкреслив Тюрк.

Україна надала слідчим ООН повний доступ, за винятком одного інциденту, йдеться в доповіді, тоді як Росія не надала жодного доступу до затриманих, попри неодноразові прохання.

Спецтрибунал над РФ за злочини в Україні

До групи, що працює над створенням спеціального трибуналу для притягнення РФ за скоєні злочини в Україні, входять 36 країн.

За словами заступника глави Офісу президента Ігоря Жовкви, Україна розраховує на єдність усіх членів групи щодо формату роботи такого трибуналу.

Водночас, дискусії продовжуються. Крім того, очікується розгляд відповідної резолюції у Генасамблеї ООН.

Член комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, представник президента у ВР Федір Вениславський заявляв, що такий міжнародний спеціальний трибунал може запрацювати вже наступного року.

При цьому в червні ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо політичних наслідків агресії РФ проти України.

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