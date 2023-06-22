ПАРЄ прийняла резолюцію щодо політичних наслідків агресії РФ проти України
Парламентська асамблея Ради Європи прийняла резолюцію щодо політичних наслідків агресії Російської Федерації проти України.
Про це розповіла заступниця голови депутатської фракції "Слуга Народу" Євгенія Кравчук, повідомляє РБК-Україна із посиланням на її сторінку в Facebook.
"Резолюція Парламентської асамблеї Ради Європи щодо політичних наслідків агресії РФ проти України прийнята 80 голосами!", - повідомила Кравчук.
Вона пояснила, що в підготовленому документі Асамблея:
- закликає держави-члени Ради Європи, які є членами НАТО, підтримати членство України в НАТО;
- засуджує руйнування Каховської дамби 6 червня 2023 року, що підтверджує варварство путінської військової машини і є воєнним злочином та екоцидом;
- підтримує Формулу Мира Президента Володимира Зеленського та вітає створення Реєстру збитків, завданих агресією РФ;
- підтверджує, що російське керівництво безрозсудно погрожує ядерною війною та використовує окупацію Запорізької АЕС з метою шантажу всупереч Конвенції про ядерну безпеку та режиму гарантій МАГАТЕ, членом якого є Росія;
- продовжуватиме докладати зусиль з метою створення міжнародного механізму компенсації та Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії, а також для посилення санкційного тиску та міжнародної ізоляції держави-агресора;
- зазначає, що міжнародна відповідальність повинна поширюватися на всі приватні військові компанії, маріонеток і союзників РФ, які скоюють злочини на території України, включаючи групу Вагнера і збройні сили Кадирова;
- закликає створити публічний реєстр компаній та фізичних осіб, які працюють в інтересах Росії та які причетні до обходу санкцій.
Заступниця голови депутатської фракції "Слуга Народу" також наголосила, що приняття резолюції стало ще одним проявом солідарності з Україною.
"Черговий крок до відновлення справедливості!",- підкреслила вона.
Нагадаємо, раніше ми пояснювали, що мета України полягає у створенні такого механізму, який міг судити політичних та військових керівників РФ за їхні злочини проти України.
Повідомлялося, що Нідерланди висловили готовність до створення спеціального трибуналу РФ у Гаазі.
Докладніше про спецтрибунал читайте у матеріалі РБК-Україна "Суд для Путіна. Чого добивається Україна і що про це говорять у світі".
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