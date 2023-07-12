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Более 900 незаконных задержаний. В ООН призвали Россию соблюдать гуманитарное право в Украине

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Среда 12 июля 2023 15:31
Более 900 незаконных задержаний. В ООН призвали Россию соблюдать гуманитарное право в Украине Фото: глава ООН по правам человека Фолькер Тюрк (flickr.com/unisgeneva)
Автор: Валерия Полищук

Глава ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал Россию соблюдать гуманитарное право в Украине. В частности, после того, как в обнародованном докладе ООН были приведены доказательства произвольных задержаний, пыток и сексуального насилия в отношении гражданского населения в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Миссия ООН по наблюдению за соблюдением прав человека на Украине зафиксировала произвольные задержания более 900 гражданских лиц в период с начала российского вторжения 24 февраля 2022 года по 23 мая этого года, а также казни 77 из них.

"Более 90% задержанных Россией, которых нам удалось опросить, заявили, что подвергались пыткам и жестокому обращению - в том числе, в некоторых случаях, сексуальному насилию - со стороны российских силовиков", - заявил Тюрк.

Он заявил, что такие выводы шокируют.

"Они требуют от РФ принятия конкретных мер по инструктированию и обеспечению соблюдения российским персоналом международных норм в области прав человека и гуманитарного права", - подчеркнул Тюрк.

Украина предоставила следователям ООН полный доступ, за исключением одного инцидента, говорится в докладе, в то время как Россия не предоставила никакого доступа к задержанным, несмотря на неоднократные просьбы.

Спецтрибунал над РФ за преступления в Украине

В группу, работающую над созданием специального трибунала для привлечения РФ за совершенные преступления в Украине, входят 36 стран.

По словам заместителя главы Офиса президента Игоря Жовквы, Украина рассчитывает на единство всех членов группы по формату работы такого трибунала.

В то же время, дискуссии продолжаются. Кроме того, ожидается рассмотрение соответствующей резолюции в Генассамблее ООН.

Член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, представитель президента в ВР Федор Вениславский заявлял, что такой международный специальный трибунал может заработать уже в следующем году.

При этом в июне ПАСЕ приняла резолюцию по политическим последствиям агрессии РФ против Украины.

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