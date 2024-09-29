Понад 9 тисяч окупантів, 13 ПРО та понад пів тисячі дронів. Втрати РФ за тиждень

Втрати РФ в Україні

За 28 вересня українські захисники знищили 1170 окупантів, а також 62 артилерійські системи та 38 бойових броньованих машин.

Крім того, з 15 по 22 вересня Росія в Україні втратила 8620 військових. Також ЗСУ вдалося знищити 224 артсистеми та 159 ББМ. А з 8 по 15 вересня на фронті ліквідовано 8540 загарбників.

Також за перший тиждень вересня ЗСУ ліквідували 8960 окупантів і "відмінусували" 168 артсистем.

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