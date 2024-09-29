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Понад 9 тисяч окупантів, 13 ПРО та понад пів тисячі дронів. Втрати РФ за тиждень

Фото: названо втрати РФ в Україні за четвертий тиждень вересня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

За четвертий тиждень вересня ЗСУ ліквідували 9390 російських військових. Також вдалося знищити 13 ППО та збити 558 дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командувача Сухопутних військ Олександра Павлюка.

"За тиждень з 22 по 29 вересня втрати противника склали близько 9390 осіб особового складу", - розповів він.

Крім того, ЗСУ вдалось знищити:

  • 101 танк;
  • 254 бойових броньованих машини;
  • 462 артилерійських системи;
  • 9 РСЗВ;
  • 13 установок ППО;
  • 472 одиниці автотехніки;
  • 153 одиниці спецтехніки.

Окрім цього, українські військові знищили щонайменше 15 ворожих ракет та 558 безпілотників різних типів.

Втрати РФ в Україні

За 28 вересня українські захисники знищили 1170 окупантів, а також 62 артилерійські системи та 38 бойових броньованих машин.

Крім того, з 15 по 22 вересня Росія в Україні втратила 8620 військових. Також ЗСУ вдалося знищити 224 артсистеми та 159 ББМ. А з 8 по 15 вересня на фронті ліквідовано 8540 загарбників.

Також за перший тиждень вересня ЗСУ ліквідували 8960 окупантів і "відмінусували" 168 артсистем.

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Війна в Україні